31 Aralık 2025 yarım gün mü, okullar, üniversiteler öğleden sonra tatil mi?
Yılbaşı tatiline ilişkin detaylar vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. 2025 yılının son gününe yaklaşılırken, 31 Aralık ve 1 Ocak tarihlerinin tatil durumu yeniden gündeme geldi. Peki 31 Aralık 2025 yarım gün mü? İşte son durum!
Giriş Tarihi:
Yılın son günü 31 Aralık'ta okullar ve üniversitelerin yarım gün olup olmayacağı merak ediliyor. Yılbaşı tatilinin kaç gün olduğu araştırılırken 1 Ocak hangi güne denk geldiği gündeme geliyor. Peki 31 Aralık'ta okullar ve üniversiteler öğleden sonra tatil mi?
31 ARALIK YARIM GÜN MÜ?
31 Aralık günü resmi mevzuata göre yarım gün tatil kapsamında yer almıyor. Bu nedenle kamu kurumları, okullar ve üniversiteler normal mesai ve eğitim düzenine devam ediyor.
YILBAŞI TATİLİ KAÇ GÜN?
Yılbaşı tatili yalnızca yeni yılın ilk günü olan 1 Ocak 2026'yı kapsıyor. Bu kapsamda yılbaşı tatili toplamda 1 gün sürüyor.