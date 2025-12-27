31 Aralık 2025 yarım gün mü, okullar, üniversiteler öğleden sonra tatil mi?

Yılın son günü 31 Aralık'ta okullar ve üniversitelerin yarım gün olup olmayacağı merak ediliyor. Yılbaşı tatilinin kaç gün olduğu araştırılırken 1 Ocak hangi güne denk geldiği gündeme geliyor. Peki 31 Aralık'ta okullar ve üniversiteler öğleden sonra tatil mi?

(Kaynak: AA) 31 ARALIK YARIM GÜN MÜ?

31 Aralık günü resmi mevzuata göre yarım gün tatil kapsamında yer almıyor. Bu nedenle kamu kurumları, okullar ve üniversiteler normal mesai ve eğitim düzenine devam ediyor.