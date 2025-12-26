Kars'ta meydan muhaberesi gibi kavga kamerada: 7 yaralı

Edinilen bilgilere göre olay, Faikbey Caddesi üzerinde bulunan Valilik Parkı'nda meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir sebeple 2 grup arasında başlayan sözlü tartışma, daha sonra kavgaya dönüştü, kavgada, taraflar birbirine acımasızca saldırdı. Kavga sırasında 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kars Harakani Devlet Hastanesi ve Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne kaldırıldı.



Öte yandan Polis ekipleri, olay sonrası kaçan şüphelileri yakalamak için bölgede geniş çaplı operasyon başlattı. Görgü tanıklarının ifadelerine başvuran ve çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan emniyet güçleri, olayla ilgili tahkikatını sürdürüyor.