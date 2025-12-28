PODCAST CANLI YAYIN
Van’da yürekleri ısıtan görüntüler: Trafik polisleri çocuklarla kartopu oynadı

Van’da etkili olan kar yağışı kente beyaz bir örtü kazandırırken, soğuk havaya rağmen yürekleri ısıtan anlar yaşandı. Görev başındaki trafik polisleri, karın tadını çıkaran çocuklara eşlik ederek onlarla kartopu oynadı.

