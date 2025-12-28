PODCAST
Van’da yürekleri ısıtan görüntüler: Trafik polisleri çocuklarla kartopu oynadı
Giriş Tarihi: 28 Aralık 2025 22:44
Van’da etkili olan kar yağışı kente beyaz bir örtü kazandırırken, soğuk havaya rağmen yürekleri ısıtan anlar yaşandı. Görev başındaki trafik polisleri, karın tadını çıkaran çocuklara eşlik ederek onlarla kartopu oynadı.
