İstanbul nöbetçi ezcane listesi: 27-28 Aralık hafta sonu İstanbul'da hangi eczaneler açık?
27 - 28 Aralık tarihlerinde kent genelinde hizmet verecek nöbetçi eczaneler acil durumlarda vatandaşların mağdur olmaması için açık oluyor. İstanbul'un ilçelerinde de hangi eczanelerin nöbetçi olduğu hasta ve hasta yakınları tarafından merak ediliyor. İşte ilçe ilçe 27–28 Aralık İstanbul nöbetçi eczane listesi…
27 - 28 Aralık hafta sonunda İstanbul genelinde nöbetçi eczaneler sağlık hizmetlerine kesintisiz erişim sağlamak amacıyla görev başında olacak. Acil ilaç ihtiyacı olan vatandaşlar için belirlenen eczaneler hafta sonu hizmet verecek. İşte "Bugün hangi eczane açık?" sorusunun yanıtını arayan hasta ve hasta yakınları için ilçe ilçe İstanbul nöbetçi eczane listesi...
HAFTA SONU ECZANELER AÇIK MI?
Hafta sonu (Cumartesi ve Pazar) tüm eczaneler açık değildir ancak nöbetçi eczane sistemi ile temel eczane hizmetleri kesintisiz sürer.
Nöbetçi eczane listesi nasıl sorgulanır?
T.C. Sağlık Bakanlığı'na ait resmi web siteleri veya mobil uygulamalar üzerinden il ve ilçe seçimi yaparak anlık nöbetçi eczane listelerine ulaşabilirsiniz.