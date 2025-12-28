PODCAST CANLI YAYIN
Şişli’de makas atan sürücü bariyerlere çarptı: Alev alan aracın motoru yola fırladı! O anlar kamerada

Şişli-Mecidiyeköy mevkii D-100 Karayolu'nda makas atan sürücü direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobille bariyerlere çarptı. Araç bir anda alev alırken, patlama meydana gelen motor yola fırladı. O anlar araç kamerasına saniye saniye yansıdı.

