Bayraktar Kızılema akıllı filo otonomisiyle kol uçuşunu başarıyla tamamladı
Bayraktar Kızılelma İnsansız Savaş Uçağı, akıllı filo otonomisi kabiliyetine yönelik gerçekleştirilen test uçuşunu başarıyla tamamladı.Uçuş testinde modern hava muharebesinin temel unsurlarından biri olan CAP (Combat Air Patrol - Hava Devriyesi) görevi de denendi
DÜNYADA BİR İLK: OTONOM KOL UÇUŞU
Bayraktar Kızılelma'nın geliştirme süreci kapsamında iki farklı prototip aynı anda havalandı. PT3 ve PT5 numaralı insansız savaş uçakları, akıllı filo otonomisi algoritmaları sayesinde eşgüdümlü şekilde hareket ederek dünya havacılık tarihinde ilk kez otonom yakın kol uçuşu gerçekleştirdi.
HAVA DEVRİYESİ TESTİ BAŞARIYLA TAMAMLANDI
Test uçuşunda Kızılelma prototipleri, modern hava muharebesinin önemli görevlerinden CAP (Hava Devriyesi) görevini de icra etti. Belirlenen rotada filo halinde devriye uçuşu yapan insansız savaş uçaklarıyla, hava savunma görevlerinin otonom olarak gerçekleştirilebileceği doğrulandı.
GELECEĞİN HAVA HAREKÂTI İÇİN ÖNEMLİ ADIM
Baykar'ın öz kaynaklarıyla geliştirilen Bayraktar Kızılelma, akıllı filo otonomisi sayesinde gelecekte çoklu platformlarla koordineli ve tamamen otonom harekât yapabilecek kabiliyetlerini geliştirmeyi sürdürüyor.