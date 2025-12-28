PODCAST CANLI YAYIN
Bayraktar Kızılema akıllı filo otonomisiyle kol uçuşunu başarıyla tamamladı

Bayraktar Kızılema akıllı filo otonomisiyle kol uçuşunu başarıyla tamamladı

Bayraktar Kızılelma İnsansız Savaş Uçağı, akıllı filo otonomisi kabiliyetine yönelik gerçekleştirilen test uçuşunu başarıyla tamamladı.Uçuş testinde modern hava muharebesinin temel unsurlarından biri olan CAP (Combat Air Patrol - Hava Devriyesi) görevi de denendi

DÜNYADA BİR İLK: OTONOM KOL UÇUŞU

Bayraktar Kızılelma'nın geliştirme süreci kapsamında iki farklı prototip aynı anda havalandı. PT3 ve PT5 numaralı insansız savaş uçakları, akıllı filo otonomisi algoritmaları sayesinde eşgüdümlü şekilde hareket ederek dünya havacılık tarihinde ilk kez otonom yakın kol uçuşu gerçekleştirdi.

HAVA DEVRİYESİ TESTİ BAŞARIYLA TAMAMLANDI

Test uçuşunda Kızılelma prototipleri, modern hava muharebesinin önemli görevlerinden CAP (Hava Devriyesi) görevini de icra etti. Belirlenen rotada filo halinde devriye uçuşu yapan insansız savaş uçaklarıyla, hava savunma görevlerinin otonom olarak gerçekleştirilebileceği doğrulandı.

GELECEĞİN HAVA HAREKÂTI İÇİN ÖNEMLİ ADIM

Baykar'ın öz kaynaklarıyla geliştirilen Bayraktar Kızılelma, akıllı filo otonomisi sayesinde gelecekte çoklu platformlarla koordineli ve tamamen otonom harekât yapabilecek kabiliyetlerini geliştirmeyi sürdürüyor.

Bunlar da Var

Çöp poşetinde cesedi bulunan Sümeyye’nin, eşinin doğum gününde çekilen görüntüsü ortaya çıktı
Çöp poşetinde cesedi bulunan Sümeyye’nin, eşinin doğum gününde çekilen görüntüsü ortaya çıktı
Manisa'da feci kaza: Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti
Manisa'da feci kaza: Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti
Arda Güler’den olay tatil paylaşımı: Karlı havada buzlu suya girdi
Arda Güler’den olay tatil paylaşımı: Karlı havada buzlu suya girdi
Kars'ta meydan muhaberesi gibi kavga kamerada: 7 yaralı
Kars'ta meydan muhaberesi gibi kavga kamerada: 7 yaralı

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle