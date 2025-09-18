Bilal Erdoğan’dan TEKNOFEST’te Gazze vurgusu: “Haklıların hukuku egemen olmalı”

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda ikinci gününde de yoğun ilgiyle devam ediyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) öncülüğünde düzenlenen etkinlik, yarışmalardan hava gösterilerine kadar birçok programa ev sahipliği yapıyor.

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, festival alanında yaptığı açıklamada TEKNOFEST'in gençler için önemine dikkat çekti. Bilal Erdoğan, festivalin yıllardır milyonlarca genci yerli ve milli teknolojiler geliştirmeye teşvik ettiğini belirterek, "Her geçen yıl yeni alanlardaki teknoloji atılımlarına da öncülük yapılıyor. İnsanlığa faydalı olmayı hedefleyen bir nesil geliyor." ifadelerini kullandı.

Gençlerin TEKNOFEST aracılığıyla dünyadaki adaletsizliklere meydan okuduğunu belirten Erdoğan, Gazze'ye ilişkin de dikkat çeken bir mesaj verdi. Erdoğan, gençlerin bu bilinçle yetişmesinin sadece teknoloji değil, küresel vicdan açısından da büyük önem taşıdığını dile getirdi.

A Haber'e konuşan Bilal Erdoğan şunları söyledi:

GENÇLER DÜNYADAKİ BU DENGESİZLİKLERE MEYDAN OKUYOR

Gazze'de soykırım devam ederken neyi konuşuyoruz, Cumhurbaşkanımız da vurguladı: 'Güçlülerin hukuku mu? haklıların hukuku mu? egemen olacak bu dünyada' dün Selçuk Bey de ona vurgu yaptı güçlülerin değil haklıların hukukunun egemen olması için de haklıların da güçlülerle rekabet edecek düzeyde güçlenme ihtiyacı var. Burada işte haklılar diyorum bu gençler tertemiz yüzleriyle dünyadaki bu dengesizliklere meydan okuyorlar.

TÜRKİYE 20 YILDA ÇOK BÜYÜK İŞLERİ BAŞARDI

Gençlerimiz artık ben de yapabilirim demeye başlasınlar. Çünkü geride kalan 20 yılda Türkiye çok büyük işleri başardı. Her bir gencimizin 'Bunun üstüne ben ne koyacağım?' diye sorması gerekiyor. TEKNOFEST işte bunun için büyük bir hizmet gerçekleştiriyor.