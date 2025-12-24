Asgari ücret zammı herkesi etkileyecek! 100 kalemde değişiklik

Milyonlarca çalışanın gözü kulağı Ankara'daydı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yeni rakamı kamuoyuna duyurdu. A Haber'de "Ajans Bugün" programında moderatör Cansın Helvacı ve Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, yeni rakamın ekonomiye ve sosyal haklara yansımasını masaya yatırdı.

BEKLENTİLERİN ÜZERİNDE YÜZDE 27 ZAM

Asgari ücretin net 28 bin 75 TL'ye yükselmesini değerlendiren Cansın Helvacı, "Net 28 bin 75 liraya yükseldi asgari ücret. Kalem kalem de konuşalım, beklentiniz yönünde mi gerçekleşti?" sorusunu yöneltti. Faruk Erdem ise beklentisine yakın bir rakam geldiğini belirterek, "Yüzde 27 geldi. Kamuoyunda çok fazla yüzde 25 dillendiriliyordu, onun iki puan üzerinde bir artış yapılmış oldu. Hayırlı olsun. Net 28 bin 75 lira, brüt ise 33 bin 30 lira olarak kesinleşti. Bu rakam 1 Ocak'tan itibaren devreye girecek ancak çoğu çalışan bu maaşı 1 Şubat'ta alacak." dedi.

İŞSİZLİK MAAŞI VE KIDEM TAZMİNATINDA YENİ DÖNEM

Yeni asgari ücretle birlikte birçok yan ödeme de değişti. Cansın Helvacı'nın "Nedir o kalemler? Herkes de merak ediyor, çalışan çalışmayan herkesi etkiledi." sorusu üzerine Erdem, yeni rakamları tek tek sıraladı ve "En düşük işsizlik maaşı 13 bin 212 lira, en yükseği ise 26 bin 280 lira oldu. Kıdem tazminatının tavanı değil, tabanı belirlendi. En düşük kıdem tazminatı yıllık 33 bin 30 lira oldu. Aralık ayında ayrılan 26 bin 5 lira alırken, Ocak'ta ayrılan 33 bin 30 lira alacak." dedi.

DOĞUM VE ASKERLİK BORÇLANMASINDA KRİTİK UYARI

Faruk Erdem, borçlanma yapacak vatandaşlar için önemli bir teknik detaya dikkat çekerek, "Askerlik borçlanması, yurt dışı borçlanması ve Bağ-Kur ihya ödemeleri 1 Ocak'tan itibaren yüzde 45 üzerinden hesaplanacak. Yani bu ödemeler 14 bin 864 lira seviyesine çıktı. Doğum borçlanmasında ise yüzde 32 oranı korunduğu için rakam 10 bin 900 lira civarında kalacak." ifadelerini kullandı.

FAHİŞ FİYAT VE FIRSATÇILIKLA MÜCADELE

Cansın Helvacı, zam sonrası piyasalardaki fiyat artışlarına tepki göstererek, "Daha fiyatlar artmadan fiyatları artırdılar. Enflasyonla mücadelenin en önemli kalemi gıda. Buna artık fırsatçılık demek çok hafif kalıyor, ahlaki bir sorun var." dedi. Faruk Erdem ise devletin işverene verdiği desteğe rağmen yapılan zamların haksız olduğunu vurguladı.

Erdem, "İşçilik maliyeti ürünün yüzde 100'ü değil, yüzde 5'idir, 10'udur. Bu kadar yansıtmak doğru değil. Devlet işveren desteğini 1.270 liraya çıkardı. Devlet de işveren de elini taşın altına koyacak. Enflasyonla mücadeleyi başardığımız ölçüde bu zamların bir anlamı olur. Alım gücümüz yükselirse bu artış bir değer kazanır." ifadelerini kullandı.

2026 ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL ÖDEMELER

2026 yılı asgari ücret rakamlarının netleşmesiyle birlikte sosyal ödemelerde de yeni bir dönem başladı. Belirlenen yeni takvime göre net asgari ücret 28.075 TL, brüt asgari ücret ise 33.030 TL olarak uygulanacak. Bu artışa paralel olarak işsizlik ödeneklerinde de güncellemeye gidilerek en düşük işsizlik maaşı 13.212 TL'ye, en yüksek işsizlik maaşı ise 26.280 TL'ye yükseldi. Sosyal güvenlik sistemindeki diğer önemli kalemlerden olan GSS primi 1.987 TL, stajyer maaşı 8.424 TL olarak belirlenirken; doğum yapan annelere ödenen en düşük rapor parası ise 82.206 TL seviyesine ulaştı.