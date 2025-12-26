PODCAST CANLI YAYIN
Gözler emekli memur zammında! İşte tahmini maaş tablosu!

Gözler emekli memur zammında! İşte tahmini maaş tablosu!

Memurların ve emeklilerin Ocak zammı için geri sayım başladı. Ocak ayı başında belli olacak zam oranı merakla beklenirken, ipuçları da çoğaldı.İşte tahmini maaş tablosu!

Bunlar da Var

Malatya'da feci olay: Milyonluk taylar karayolunda telef oldu
Malatya'da feci olay: Milyonluk taylar karayolunda telef oldu
Van Erciş'te korkutan apartman yangını!
Van Erciş'te korkutan apartman yangını!
Batman-Kozluk karayolunda zincirleme kaza: 2’si ağır 14 yaralı
Batman-Kozluk karayolunda zincirleme kaza: 2’si ağır 14 yaralı
Tokat’ta silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı
Tokat’ta silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle