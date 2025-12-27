PODCAST
22 yıl sonra bir araya geldiler! Asena ve İbrahim Tatlıses barıştı
Giriş Tarihi: 27 Aralık 2025 17:16
Oryantal Asena ile İbrahim Tatlıses, yıllar süren tartışmaların ardından ilk kez bir araya geldi. İkili, 22 yıl sonra barıştı.
