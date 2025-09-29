Karada, havada, denizde yerli askeri motor dönemi başladı - Video

Türk savunma sanayisi, motor teknolojilerinde karşılaştığı açık ya da örtülü ambargolara rağmen kritik bir eşiği geride bırakıyor. Kara, hava, deniz ve füze sistemlerinde ihtiyaç duyulan motorlar artık yerli ve milli imkanlarla üretiliyor. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün'ün paylaştığı bilgilere göre, farklı alanlarda geliştirilen projelerle dışa bağımlılığın sona erdirilmesi için önemli bir adım atıldı.

Kara Araçlarında Yerli Güç

Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterindeki VURAN ve KİRPİ araçlarına TUNA motoru başarıyla entegre edildi. Tank taşıyıcı ve lojistik araçlar için geliştirilen AZRA Gen-2'nin testleri sürüyor. Yeni nesil paletli araçlarda görev alacak UTKU motoru ile ALTAY tankı için geliştirilen BATU motorunun geliştirme ve test faaliyetleri tamamlandı. Her iki motorun transmisyon çalışmaları da başarıyla devam ediyor.

İHA ve Helikopterlerde Yerli Motorlar

Bayraktar TB3 insansız hava aracına güç veren PD200 motoru envantere girdi. ANKA ve AKSUNGUR için PD170 motoru, KARGI İHA için PG50 motoru üzerinde çalışmalar yürütülüyor.

Helikopter tarafında ise GÖKBEY'in kalbi olacak milli TS1400 turboşaft motorunun sertifikasyon testleri sürüyor. Seri üretim sürecinin de başarıyla devam ettiği aktarıldı.

Füze ve Mühimmatlarda Bağımsızlık

ATMACA ve SOM füzeleri için KTJ3200, ÇAKIR için KTJ1750, KARA ATMACA için KTJ3700 motorları geliştirildi ve aktif olarak kullanılıyor. Yeni nesil füze motorlarının geliştirilmesi de eş zamanlı ilerliyor. Böylece mühimmatların kritik alt sistemlerinde dışa bağımlılık aşamalı olarak ortadan kaldırılıyor.

Deniz Platformlarında Yerli Çözümler

Denizlerde de bağımsız motor kabiliyetleri dikkat çekiyor. Marlin SİDA için LEVEND motoru, ULAQ SİDA için Marin X7 entegrasyonu gerçekleştirildi. MİLGEM savaş gemileri için geliştirilen MAVİ BATU çözümünde testler başarıyla tamamlandı.

Jet Motorlarında Milli Hedef

İleri aşama projelerde ANKA-III için TF6000 turbofan motoru başarıyla çalıştırıldı. KIZILELMA için TF10000 geliştirme faaliyetleri sürerken, Milli Muharip Uçak KAAN'ın ana motoru TF35000 ve yardımcı güç ünitesi APU60 için çalışmalar devam ediyor.

Yol Haritalarıyla Sistematik Çalışma

Motor projeleri, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından oluşturulan stratejik yol haritaları doğrultusunda yürütülüyor. Gaz Türbinli Motor Yol Haritası, Kara Araçları İçin Güç Grubu Yol Haritası, Milli Dizel Deniz Motorları Yol Haritası ve Milli Deniz Tipi Elektrikli Tahrik Sistemleri Yol Haritası bu sürecin temelini oluşturuyor.