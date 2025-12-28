Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu Libya Başbakanı Dibeybe ile görüştü

TÜRKİYE'DEN LİBYA'YA TAZİYE VE DİPLOMATİK TEMAS

Libya Başkanlık Konseyi, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun Trablus'ta Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Yunus el-Menfi ve Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Güven Begeç ile görüştüğünü açıkladı.

UÇAK KAZASI İÇİN TAZİYE MESAJI

Görüşmede Bayraktaroğlu, Libya askeri heyetinin jetinin Ankara'da düşmesi sonucu yaşanan trajik olaydan duyduğu derin üzüntüyü dile getirdi. Türkiye hükümeti ve halkı adına Libya'ya taziyeler iletildi.

LİBYA BAŞBAKANI DİBEYBE İLE GÖRÜŞME

Orgeneral Bayraktaroğlu, Libya Başbakanı Abdülhamid Dibeybe tarafından da kabul edildi. Görüşmede, hayatını kaybeden Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad'ın, Libya askeri kurumlarının gelişimine katkıları ve iki ülke arasındaki askeri-güvenlik iş birliğindeki rolü vurgulandı.

ŞEHİTLER İÇİN DÜZENLENEN TÖRENE KATILDI

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, Orgeneral Bayraktaroğlu'nun uçak kazasında hayatını kaybeden Al-Haddad ve beraberindeki askeri heyet için Libya'da düzenlenen törene katıldığı bildirildi.

ÜST DÜZEY TEMASLAR GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Törenin ardından Bayraktaroğlu'nun, Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Menfi, Başbakan Abdülhamid Dibeybe ve Libya Savunma Bakan Vekili Tümgeneral Abdusselam Zubi ile görüşmeler yaptığı kaydedildi.