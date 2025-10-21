BAYRAKTAR KIZILELMA, ASELSAN’ın MURAD 100-A radarıyla tarih yazdı

Baykar'ın geliştirdiği Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA, ASELSAN üretimi MURAD 100-A AESA Atış Kontrol Radarı ile ilk test uçuşunu başarıyla tamamladı.

Bu test, milli savunma sanayii açısından önemli bir kilometre taşı olarak değerlendiriliyor.

Selçuk Bayraktar'dan "MURAD AESA Radar Testi" Paylaşımı

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, test uçuşuna ait görüntüyü sosyal medya hesabından "Murad AESA Radar Performans Test Uçuşu" notuyla paylaştı. Paylaşım kısa sürede büyük yankı uyandırdı.

ASELSAN: "KIZILELMA, MURAD 100-A ile Daha Güçlü"

ASELSAN'ın açıklamasında, "Bayraktar KIZILELMA, MURAD 100-A ile çok daha güçlü. Milli mühendislik gücümüz MURAD 100-A AESA Atış Kontrol Radarı, KIZILELMA platformunda ilk uçuş testini başarıyla tamamladı" ifadeleri yer aldı.

Bu gelişme, Türkiye'nin savunma teknolojilerinde tam bağımsızlık hedefinde önemli bir adım olarak öne çıkıyor.