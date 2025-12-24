PODCAST
Aliağa FK 37. dakikada Iğdır FK karşısında öne geçti
Giriş Tarihi: 24 Aralık 2025 14:05
Ziraat Türkiye Kupası A Grubu’nda Aliağa FK, Iğdır FK karşısında 37. dakikada bulduğu golle 1-0 öne geçti. Aliağa FK’ya üstünlüğü getiren golü Veli Çetin kaydetti.
