Bursa'da otomobil hafif ticari araca çarptı: 2 yaralı! O anlar kamerada

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı; 2 kişi yaralandı. Kaza anı bir sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza saat 16.00 sıralarında Yunusemre Mahallesi Esenler Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde sürücü Yusuf G.(18) yönetimindeki 16 KM 378 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarında yolcu almak için duran sürücü Selçuk E.(41) yönetimindeki 16 BSG 845 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan hafif ticari araç, araca binmek üzere olan yaya Dursun G.(70)'ye çarptı. Kaza sonucu hafif ticari araçtaki yolcu Ayşe E.(38) ile yaya yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Kaza anı bir sitenin güvenlik kamerasına yansıdı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

