Öyle Bir Geçer Zaman Ki’nin Küçük Osman’ından yıllar sonra ilk röportaj
Giriş Tarihi: 27 Aralık 2025 11:58
Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisinde canlandırdığı “Küçük Osman” karakteriyle tanınan Emir Berke Zincidi, uzun bir aradan sonra ilk röportajını verdi. 20 yaşına gelen genç oyuncu, sosyal medyada gündem oldu ve yeni projelere hazır olduğunu açıkladı.
