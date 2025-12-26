Kars şehir merkezinde akşam saatlerinde tansiyon yükseldi! Faikbey Caddesi üzerinde bulunan Valilik Parkı'nda iki grup arasında başlayan tartışma, kısa sürede bıçaklı ve tekmeli kavgaya dönüştü. 7 kişinin yaralandığı o dehşet anları saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Kars'ta akşam saatlerinde meydana gelen olay, şehrin en huzurlu noktalarından birini bir anda savaş alanına çevirdi. Henüz belirlenemeyen bir sebeple karşı karşıya gelen iki grup, çevredeki vatandaşların korku dolu bakışları arasında birbirine girdi.

Valilik Parkı Savaş Alanına Döndü

Olay, Kars'ın en işlek arterlerinden biri olan Faikbey Caddesi üzerindeki Valilik Parkı'nda yaşandı. Edinilen bilgilere göre, sözlü olarak başlayan tartışma saniyeler içinde fiziksel şiddete evrildi. Tarafların birbirine acımasızca saldırdığı kavgada, çevredeki banklar ve park ekipmanları da zarar gördü. Meydan muharebesini aratmayan görüntülerde, grupların birbirine tekme ve tokatlarla müdahale ettiği görüldü.

Kanlı Kavgada Bıçaklar Çekildi: 7 Yaralı

Kavganın dozunun artmasıyla birlikte taraflar yanlarında taşıdıkları bıçakları kullandı. Bıçakların havada uçuştuğu arbedede, vücudunun çeşitli yerlerinden darbe alan ve kesikler oluşan 7 kişi kanlar içinde kaldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kars Harakani Devlet Hastanesi ile Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne kaldırıldı.

Güvenlik Kameraları Her Anı Kaydetti

Yaşanan vahşet, bölgedeki güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde, grupların birbirine giriş anı, bıçakların çekilmesi ve yaralıların yere yığıldığı anlar tüm çıplaklığıyla görüldü. Emniyet güçleri, bu görüntüleri delil olarak dosyaya ekledi.

Polis Kaçan Şüphelilerin Peşinde

Olayın ardından kargaşadan faydalanarak kaçan şüphelileri yakalamak için Kars Emniyet Müdürlüğü geniş çaplı bir operasyon başlattı. Görgü tanıklarının ifadelerine başvuran ve bölgeyi abluka altına alan polis ekipleri, kimlikleri tespit edilen saldırganların yakalanması için tahkikatını derinleştirerek sürdürüyor.