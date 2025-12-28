PODCAST
TEM'in Bolu geçişinde ortalık savaş alanına döndü: 7 araç birbirine çarptı
28 Aralık 2025 22:36
Bolu’da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle TEM Otoyolu Çaydurt mevkiinde 3 otomobil, 2 tır, 1 yolcu otobüsü ve 1 kamyonetin karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kaza nedeniyle otoyolda ulaşım durma noktasına geldi.
