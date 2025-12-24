PODCAST CANLI YAYIN
Sadettin Saran’ın testi pozitif çıktı: Süreç nasıl işleyecek?

Uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklu spiker Ela Rümeysa Cebeci ile yazışmaları nedeniyle şüpheli olarak ifadesi alınan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı ve iş insanı Sadettin Saran'ın Adli Tıp’ta yapılan saç analizinde kokain ve metaboliti pozitif çıktı. Test sonucu, Saran’ın savunmasında “kullanmadım” demesine rağmen daha önce kokain kullanıldığına işaret ederken, soruşturma kapsamında yeniden ifadeye çağrılması bekleniyor. Öte yandan Saran yaptığı açıklamada söz konusu maddeyi kullanmadığını savundu. Peki süreç bundan sonra nasıl işleyecek? Detayları A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan aktardı.

