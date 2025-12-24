PODCAST
Fenerbahçe 1-2 Beşiktaş (GENİŞ ÖZET)
Fenerbahçe 1-2 Beşiktaş (GENİŞ ÖZET)
Giriş Tarihi: 24 Aralık 2025 12:03
Güncelleme Tarihi: 24 Aralık 2025 12:07
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu’nda Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Kadıköy’de oynanan ve büyük heyecana sahne olan derbide kazanan taraf, 2-1’lik skorla siyah-beyazlı ekip oldu. İşte FB - BJK maçının geniş özet videosu...
CANLI YAYIN