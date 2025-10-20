Canva çöktü! Amazon çöktü... Küresel çöküş Roblox ve Snapchat gibi dev platformlara da sıçradı!

Popüler tasarım platformu Canva'nın çökmesiyle başlayan erişim krizi, kısa sürede Amazon, Roblox ve Snapchat gibi dev teknoloji şirketlerine de yayıldı. Milyonlarca kullanıcı uygulamalara giremiyor, iş akışları aksıyor.

Sorunun küresel bir altyapı arızasından kaynaklandığı düşünülüyor. Uzmanlar, tek bir hizmette yaşanan arızanın, birbirine bağlı sistemler nedeniyle zincirleme şekilde diğer platformları da etkileyebileceğini belirtiyor.

Kullanıcılar Sosyal Medyada Tepkili

Kullanıcılar, sosyal medya üzerinden "Canva çöktü mü?", "Snapchat neden açılmıyor?" gibi paylaşımlar yaparak yaşadıkları sorunları dile getirdi. Bazı bölgelerde Amazon servislerinde de gecikmeler yaşanıyor.

Kesintiler, tasarım, oyun, alışveriş ve sosyal medya gibi pek çok alanda dijital hayatı yavaşlattı.

Şirketler Sorunu Gidermek İçin Çalışıyor

Canva ve diğer platformlar, erişim problemini çözmek için teknik ekiplerin yoğun şekilde çalıştığını açıkladı. Sorunun siber saldırı veya altyapı hatasından kaynaklanıp kaynaklanmadığına dair net bilgi paylaşılmadı.

Uzmanlara göre bu olay, dijital altyapıların dayanıklılığının ve veri merkezlerinin çeşitlendirilmesinin önemini bir kez daha ortaya koydu.