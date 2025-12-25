PODCAST
Hazal Çağlar'ın kına gecesi sosyal medyayı salladı | VİDEO
25 Aralık 2025 09:17
25 Aralık 2025 09:25
Oyuncu Hazal Çağlar ve milli futbolcu Samet Akaydın, evlilik yolunda son adımları atıyor. Aile ve yakın dostların katıldığı kına gecesinden paylaşılan görüntüler büyük ilgi gördü.
