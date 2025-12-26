PODCAST CANLI YAYIN
Manisa'da feci kaza: Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti

Manisa'da feci kaza: Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti

Manisa’nın Demirci ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 3 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Demirci-Selendi kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Soner Kapucu yönetimindeki 64 AU 105 plakalı Tofaş marka otomobil ile karşı yönden gelen Mustafa D.'nin kullandığı 06 EUV 371 plakalı otomobil çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.


Kazada, 64 AU 105 plakalı otomobilin sürücüsü Soner Kapucu ile araçta bulunan Mehmet Kapucu olay yerinde hayatını kaybetti. Aynı araçta bulunan 8 yaşındaki Mehmet Kapucu ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı Demirci Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Kazada yaralanan diğer otomobilin sürücüsü Mustafa D., Demirci Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.


Öte yandan Kapucu ailesinin, Demirci Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan tahliye edilen yakınlarını almaya gittikleri sırada kazanın meydana geldiği öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bunlar da Var

Malatya'da feci olay: Milyonluk taylar karayolunda telef oldu
Malatya'da feci olay: Milyonluk taylar karayolunda telef oldu
Van Erciş'te korkutan apartman yangını!
Van Erciş'te korkutan apartman yangını!
Batman-Kozluk karayolunda zincirleme kaza: 2’si ağır 14 yaralı
Batman-Kozluk karayolunda zincirleme kaza: 2’si ağır 14 yaralı
Tokat’ta silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı
Tokat’ta silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle