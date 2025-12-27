(Kaynak: AA) YILBAŞI GECESİNE ÖZEL 680 EK SEFER 31 Aralık 2025'i 1 Ocak 2026'ya bağlayan yılbaşı gecesinde yaşanması beklenen yoğunluk nedeniyle mevcut sefer planına ek düzenlemeler yapıldı. Bu kapsamda: -Otobüs hatlarına 370 ek sefer -Metrobüs hattına ise 310 ek sefer olmak üzere toplamda 680 ilave sefer hizmet verecek. -Bazı metro ve raylı sistem hatları 24 saat çalışacak. Metro İstanbul işletmesindeki birçok hat yılbaşı gecesi boyunca kesintisiz olarak hizmet sunacak.

(Kaynak: AA) Buna göre; ◾M1A Yenikapı–Atatürk Havalimanı ◾M1B Yenikapı–Kirazlı ◾M2 Yenikapı–Hacıosman ◾M3 Bakırköy–Kayaşehir ◾M4 Kadıköy–Sabiha Gökçen Havalimanı ◾M5 Üsküdar–Samandıra ◾M6 Levent–Boğaziçi Üniversitesi/Hisarüstü ◾M7 Yıldız–Mahmutbey ◾M8 Bostancı–Parseller ◾M9 Bahriye–Olimpiyat hatları yılbaşı gecesi 24 saat boyunca yolcu taşıyacak.

(Kaynak: AA) TRAMVAY VE FÜNİKÜLERLERDE SEFERLER 02.00'YE KADAR Bazı tramvay ve füniküler hatlarında ise seferler 1 Ocak saat 02.00'ye kadar devam edecek. Bu hatlar şöyle sıralandı: ◼T1 Kabataş–Bağcılar ◼T3 Kadıköy–Moda ◼T4 Topkapı–Mescidi Selam ◼T5 Eminönü–Alibeyköy ◼F1 Taksim–Kabataş Füniküleri ◼F4 Boğaziçi Üniversitesi/Hisarüstü–Aşiyan Füniküleri Öte yandan Şehir Hatları da yılbaşı gecesi yolcu yoğunluğuna göre ek vapur seferleri düzenleyecek.

(Kaynak: AA) ZABITA, İTFAİYE VE SAĞLIK EKİPLERİ GÖREV BAŞINDA 🔸Açıklamanın devamında, vatandaşların 2026 yılbaşını huzur ve güven içinde geçirebilmesi için Zabıta Dairesi Başkanlığı'nın 31 Aralık akşamından 1 Ocak sabahına kadar İstanbul genelinde denetimlerini sürdüreceği belirtildi. Denetimler kapsamında; yeme-içme, eğlence, konaklama ve perakende satış noktalarında fiyat etiketi, tarife ve tüketici şikayetleri kontrol edilecek. İzinsiz seyyar satıcılık, işgaller, dilencilik ve çevreyi kirleten uygulamalara karşı idari işlemler uygulanacak.