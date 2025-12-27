31 Aralık ve 1 Ocak’ta toplu taşıma ücretsiz mi? Resmi açıklama geldi!
Yeni yıl hazırlıkları sürerken, 31 Aralık ve 1 Ocak tarihleri arasında toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağı merak ediliyor. Konuya ilişki İBB’den resmi açıklama geldi. Peki 31 Aralık ve 1 Ocak’ta toplu taşıma ücretsiz mi?
Yılbaşı gecesi ve yeni yılın ilk günü ulaşım hizmetlerine ilişkin detaylar vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Peki 1 Ocak 2026 tarihinde toplu taşıma bedava mı? İşte güncel sefer saatleri!
YILBAŞINA ÖZEL KAPSAMLI TEDBİRLER
🔸İstanbul Büyükşehir Belediyesi, yılbaşı sürecinde kent genelinde güvenli, düzenli ve sorunsuz bir ortam oluşturmak amacıyla geniş kapsamlı önlemler alındığını duyurdu. Yapılan açıklamada, toplu ulaşımda ücretsiz uygulama ve ek seferlerin yanı sıra belediyeye bağlı tüm birimlerin teyakkuz halinde olacağı vurgulandı.
1 OCAK'TA TOPLU ULAŞIM ÜCRETSİZ Mİ?
🔸İBB'nin açıklamasına göre, yeni yılın ilk resmi tatil günü olan 1 Ocak 2026 Perşembe günü belediye bünyesindeki toplu ulaşım araçları ücretsiz hizmet verecek. Uygulama; otobüs, metro, metrobüs, tramvay, füniküler ve şehir hatları vapurlarını kapsayacak.
YILBAŞI GECESİNE ÖZEL 680 EK SEFER
31 Aralık 2025'i 1 Ocak 2026'ya bağlayan yılbaşı gecesinde yaşanması beklenen yoğunluk nedeniyle mevcut sefer planına ek düzenlemeler yapıldı. Bu kapsamda:
-Otobüs hatlarına 370 ek sefer
-Metrobüs hattına ise 310 ek sefer olmak üzere toplamda 680 ilave sefer hizmet verecek.
-Bazı metro ve raylı sistem hatları 24 saat çalışacak. Metro İstanbul işletmesindeki birçok hat yılbaşı gecesi boyunca kesintisiz olarak hizmet sunacak.
Buna göre;
◾M1A Yenikapı–Atatürk Havalimanı
◾M1B Yenikapı–Kirazlı
◾M2 Yenikapı–Hacıosman
◾M3 Bakırköy–Kayaşehir
◾M4 Kadıköy–Sabiha Gökçen Havalimanı
◾M5 Üsküdar–Samandıra
◾M6 Levent–Boğaziçi Üniversitesi/Hisarüstü
◾M7 Yıldız–Mahmutbey
◾M8 Bostancı–Parseller
◾M9 Bahriye–Olimpiyat
hatları yılbaşı gecesi 24 saat boyunca yolcu taşıyacak.
TRAMVAY VE FÜNİKÜLERLERDE SEFERLER 02.00'YE KADAR
Bazı tramvay ve füniküler hatlarında ise seferler 1 Ocak saat 02.00'ye kadar devam edecek. Bu hatlar şöyle sıralandı:
◼T1 Kabataş–Bağcılar
◼T3 Kadıköy–Moda
◼T4 Topkapı–Mescidi Selam
◼T5 Eminönü–Alibeyköy
◼F1 Taksim–Kabataş Füniküleri
◼F4 Boğaziçi Üniversitesi/Hisarüstü–Aşiyan Füniküleri
Öte yandan Şehir Hatları da yılbaşı gecesi yolcu yoğunluğuna göre ek vapur seferleri düzenleyecek.
ZABITA, İTFAİYE VE SAĞLIK EKİPLERİ GÖREV BAŞINDA
🔸Açıklamanın devamında, vatandaşların 2026 yılbaşını huzur ve güven içinde geçirebilmesi için Zabıta Dairesi Başkanlığı'nın 31 Aralık akşamından 1 Ocak sabahına kadar İstanbul genelinde denetimlerini sürdüreceği belirtildi. Denetimler kapsamında; yeme-içme, eğlence, konaklama ve perakende satış noktalarında fiyat etiketi, tarife ve tüketici şikayetleri kontrol edilecek. İzinsiz seyyar satıcılık, işgaller, dilencilik ve çevreyi kirleten uygulamalara karşı idari işlemler uygulanacak.
🔸Ayrıca Alo 153'e iletilen gürültü şikayetlerine anında müdahale edilecek; toplu taşıma araçları, taksiler, minibüsler, şehirlerarası otobüsler ve deniz ulaşımında mevzuata uygunluk denetimleri yapılacak. Turistik bölgelerde hanutçuluğun önlenmesine yönelik çalışmalar yürütülürken, sokakta kalan vatandaşlara konaklama desteği sağlanacak.
🔸İtfaiye Dairesi Başkanlığı olası yangın ve acil durumlara karşı hazır bekleyecek, Acil Yardım ve Cankurtarma ekipleri ise sağlık istasyonlarında yeterli personel ve ambulansla yılbaşı boyunca kesintisiz hizmet verecek.