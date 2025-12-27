İstiklalin şairinden ölümsüz dizeler: Çok sevilen 10 Mehmet Akif Ersoy şiiri

"Baksana kim boynu bükük ağlayan? Hakk-ı hayatın senin ey Müslüman! Kurtar o bîçâreyi Allah için, Artık ölüm uykularından uyan! Bunca zamandır uyudun, kanmadın; Çekmediğin kalmadı, uslanmadın. Çiğnediler yurdunu baştan başa, Sen yine bir kere kımıldanmadın! Ninni değil dinlediğin velvele... Kükreyerek akmada müstakbele, Bir ebedî sel ki zamandır adı; Haydi katıl sen de o coşkun sele. Karşı durulmaz, cereyan sîne-çâk... Varsa duranlar olur elbet helâk. Dalgaların anlamadan seyrini, Göz göre girdâba nedir inhimâk?"

"Cehennem olsa gelen, göğsümüzde söndürürüz. Bu yol ki Hak yoludur, dönme bilmeyiz, yürürüz; Düşer mi tek taşı sandın harim-i namusun, Meğerki harbe giden son nefer şehid olsun. Şu karşımızdaki mahşer kudursa, çıldırsa, Denizler ordu, bulutlar donanma yağdırsa, Bu altımızdaki yerden bütün yanardağlar Taşıp da kaplasa âfakı bir kızıl sarsa, Değil mi cephemizin sinesinde iman bir; Sevinme bir, acı bir, gaye aynı, vicdan bir; Değil mi ortada bir sine çarpıyor, yılmaz, Cihan yıkılsa emin ol bu cephe sarsılmaz!"

AHLAKIMIZ YÜKSELMELİ



"Sade bir sözdür fakat hikmetlerin en mücmeli:

Bir halas imkânı var: Ahlakımız yükselmeli,

Yoksa pek korkunç olur katmerleşip hüsranımız...

Çünkü hem dünya gider, hem din, eğer yapmazsanız."

"Milletimizi kıyama çağırdı"

MEHMET AKİF ERSOY KİMDİR?

Mehmed Ragîf adıyla dünyaya gelen ve daha sonra Mehmet Âkif Ersoy olarak tanınan (20 Aralık 1873, İstanbul – 27 Aralık 1936, İstanbul) isim, Türk edebiyatının önde gelen şairlerinden biri olmasının yanı sıra veteriner hekim, öğretmen ve siyasetçi kimlikleriyle de öne çıkmıştır.

Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ulusal marşı olan İstiklâl Marşı'nın yazarı olan Mehmet Âkif Ersoy, "İstiklâl Şairi" ve "Millî Şair" unvanlarıyla anılır. İstiklâl Marşı'nın yanı sıra Çanakkale Destanı, *Bülbül ve 1911-1933 yılları arasında yayımlanan yedi şiir kitabını bir araya getiren Safahat en önemli eserleri arasında yer alır.

II. Meşrutiyet döneminden itibaren *Sırat-ı Müstakim* (daha sonra *Sebilü'r-Reşad*) dergisinde başyazarlık yapmış Kurtuluş Savaşı yıllarında ise milletvekili olarak 1. TBMM'de görev almıştır.