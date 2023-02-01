FETÖ'nün en karanlık adamı İsveç'te: Kırmızı listede aranan terörist fare gibi saklanıyor

FETÖ firarileri Cevheri Güven, Abdullah Bozkurt, Bülent Keneş, Murat Çetiner, Levent Kenez, Mustafa Kemal Şirin, Mehmet Karabörk, Ercan Karakoyun ve Celal Fındık gibi üst düzey örgüt yöneticilerini Avrupa'da birer birer görüntülendi.
Bu kez örgütün "Karanlık Kurulu" olarak da bilinen sözde "Başyüceler Şûrası Lordu", "İstişare Heyeti üyesi", "İsrail İmamı" Harun Tokak bulundu.
FETÖ'ye ait kapatılan Türkiye Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı'nda uzun yıllar başkanlık yaptıktan sonra İsrail'in işgal altında tuttuğu Kudüs'te kapatılan Kimse Yok mu Derneği Orta Doğu Koordinatörü adı altında İsrail İmamı olarak yıllarca görev yapan Tokak ilk kez İsveç'te görüntülendi.
Sabah gazetesinin haberine göre; Tokak'ın FETÖ'nün 17-25 Aralık emniyet ve yargı darbesi girişmelerinden önce gittiği Kudüs'ten bir daha Türkiye'ye dönmediği tespit edildi. Hakkında yakalama ve gözaltı kararı verildiğini öğrenen Tokak, 10 Ekim 2015'te Kudüs'ten Danimarka'ya geçti.
SON DURAK İSVEÇ
Burada çiğköfteci dükkânı açan Tokak'ın son durağı ise İsveç oldu. Tokak'ı bir yandan NATO'ya üye olmak isterken, öte yandan terör ve provokasyonlara göz yuman İsveç'in güneyindeki liman kenti Malmö'de görüntülendi.
İçişleri Bakanlığı'nın Terörden Arananlar Listesi'nde 10 milyon liralık ödülle kırmızı kategoride yer alan Tokak saklandığı ininde bulundu.
KAÇMAK İÇİN MALMÖ'YE TAŞINDI
Adalet Bakanlığı'nca hakkında Interpol'den kırmızı bülten çıkarılma talebi bulunan Tokak'ın iade listesine girdikten sonra Stockholm'den Malmö'ye gizlice taşındığını öğrenildi. Tokak, özel olarak iadesi istenen ancak İsveç'in vermeyi reddettiği FETÖ üye ve yöneticileri arasında.