Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 01.02.2023 07:16
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 01.02.2023 07:29
    ABONE OL

    FETÖ'nün en karanlık adamı İsveç'te: Kırmızı listede aranan terörist fare gibi saklanıyor

    FETÖ'nün 'Karanlık Kurulu' isimli sözde 'Başyüceler Şûrası'nın Lordu' olarak bilinen Harun Tokak, teröre kuçak açan İsveç'te fare gibi saklanıyor. Kırmızı listede aranan terörist haftada 1 kontrollü olarak alışverişe çıkıyor. Kaçırılma korkusu taşıyan firari teröristin adı, elebaşı Fetullah Gülen'in ölmesiyle yerine geçecekler arasında yer alıyor. 10 milyon liralık ödülle aranan Tokak'ın, örgütün gizli çalışmalarını bildiği ve tüm kumpaslarda rol oynadığı belirtiliyor.

    FETÖ firarileri Cevheri Güven, Abdullah Bozkurt, Bülent Keneş, Murat Çetiner, Levent Kenez, Mustafa Kemal Şirin, Mehmet Karabörk, Ercan Karakoyun ve Celal Fındık gibi üst düzey örgüt yöneticilerini Avrupa'da birer birer görüntülendi.

    Bu kez örgütün "Karanlık Kurulu" olarak da bilinen sözde "Başyüceler Şûrası Lordu", "İstişare Heyeti üyesi", "İsrail İmamı" Harun Tokak bulundu.

    FETÖ'ye ait kapatılan Türkiye Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı'nda uzun yıllar başkanlık yaptıktan sonra İsrail'in işgal altında tuttuğu Kudüs'te kapatılan Kimse Yok mu Derneği Orta Doğu Koordinatörü adı altında İsrail İmamı olarak yıllarca görev yapan Tokak ilk kez İsveç'te görüntülendi.

    Sabah gazetesinin haberine göre; Tokak'ın FETÖ'nün 17-25 Aralık emniyet ve yargı darbesi girişmelerinden önce gittiği Kudüs'ten bir daha Türkiye'ye dönmediği tespit edildi. Hakkında yakalama ve gözaltı kararı verildiğini öğrenen Tokak, 10 Ekim 2015'te Kudüs'ten Danimarka'ya geçti.

    SON DURAK İSVEÇ
    Burada çiğköfteci dükkânı açan Tokak'ın son durağı ise İsveç oldu. Tokak'ı bir yandan NATO'ya üye olmak isterken, öte yandan terör ve provokasyonlara göz yuman İsveç'in güneyindeki liman kenti Malmö'de görüntülendi.

    İçişleri Bakanlığı'nın Terörden Arananlar Listesi'nde 10 milyon liralık ödülle kırmızı kategoride yer alan Tokak saklandığı ininde bulundu.

    KAÇMAK İÇİN MALMÖ'YE TAŞINDI
    Adalet Bakanlığı'nca hakkında Interpol'den kırmızı bülten çıkarılma talebi bulunan Tokak'ın iade listesine girdikten sonra Stockholm'den Malmö'ye gizlice taşındığını öğrenildi. Tokak, özel olarak iadesi istenen ancak İsveç'in vermeyi reddettiği FETÖ üye ve yöneticileri arasında.

        Tokak'ın Malmö'ye taşınmasının nedenini ise olası bir iade durumunda rahatça firar etmek olduğu değerlendiriliyor.

        10 MİLYON TL'LİK EV
        Tokak'ın yaşadığı bölgede ev fiyatları ise 10 milyon TL'den başlıyor. Örgütün içinde ideoloji üreticisi konumundaki yöneticilere verilen molla pozisyonunda yer alan Tokak aynı zamanda, "Dış Ülkeler Koordinatörü" sıfatına da sahip. Tokak Antalya, Akdeniz Bölge, Van ve Ankara imamlığı yaptı.

        ÖRGÜTÜN TÜM GİZLİ ÇALIŞMALARINI BİLİYOR
        2000'lerde örgüte ait Diyalog Avrasya Derneği Başkanlığı'nı da yürüten Tokak, örgütün ihanet projesi olan sözde "dinlerarası diyalog" faaliyeti kapsamında farklı dinlerden temsilcilerle de görüşen isimler arasındaydı.

        Tokak, örgüt içindeki bütün gizli çalışmaları bilen bir isim. Örgütün üst yönetim üyelerinden olan kişiler ile elebaşı Gülen'den talimat alan seçkin kişiler arasında bulunuyor.

        POTANSİYEL ELEBAŞI
        Elebaşı Fetullah Gülen'in ölümünden sonra yerine geçebilecek olası kişiler arasında bulunan Tokak, örgütün gelenekçi kanadını temsil ediyor. 1955 Uşak doğumlu. 1973'te Balıkesir'in Edremit ilçesinde vaizlik yapan elebaşı Gülen'le tanıştı. İzmir Yüksek İslam Enstitüsü'nden 1979'da mezun oldu. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni olarak Antalya'da göreve başladı.

        NUH METE YÜKSEL'E KUMPAS
        2002'de elebaşı Gülen'e terör örgütü kurmaktan dava açan dönemin DGM Başsavcısı Nuh Mete Yüksel'e yönelik gizli kasetin o dönem Hürriyet gazetesine servis edildiği "tanık" ifadelerinde yer almıştı. Bu servisi ise Harun Tokak'ın yaptığı iddia edilmişti.

            Yüksel, 21 Ekim 2002'de Ankara DGM'de görülen duruşmada esas hakkındaki mütalaasını hazırlamak üzere dava dosyasının kendisine tevdi edilmesini istemişti. Bir gün sonra kaset haberi Hürriyet gazetesinde sürmanşetten yayımlanmıştı.

            HSYK, aynı gün Yüksel'i görevden almış, dört yıl sonra da Gülen'e açılan dava düşürülmüştü.

            SADECE ALIŞVERİŞ İÇİN EVDEN ÇIKIYOR
            Harun Tokak Malmö'de Limhamn Bölgesi Betonggatan Caddesi 17 Numaralı apartmanın 1103 No'lu dairesinde oturuyor. 10 Mart 2022'de bu adrese eşiyle birlikte gizlice taşınan Tokak, haftada bir evinden alışveriş yapmak için kontrollü olarak dışarı çıkıyor. Tokak'ın dış dünyayla adeta iletişimini kestiği görülüyor.

            Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen FETÖ çatı davasının firari sanığı olan Tokak hakkında "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan aranma kararı ve mal varlığına el konma kararı da verildi.

            TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            EYT’liye prim formülü!
            Haberler Güncel FETÖ'nün en karanlık adamı İsveç'te: Kırmızı listede aranan terörist fare gibi saklanıyor
                SON DAKİKA