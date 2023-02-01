FETÖ'nün en karanlık adamı İsveç'te: Kırmızı listede aranan terörist fare gibi saklanıyor

Yüksel, 21 Ekim 2002'de Ankara DGM'de görülen duruşmada esas hakkındaki mütalaasını hazırlamak üzere dava dosyasının kendisine tevdi edilmesini istemişti. Bir gün sonra kaset haberi Hürriyet gazetesinde sürmanşetten yayımlanmıştı.

HSYK, aynı gün Yüksel'i görevden almış, dört yıl sonra da Gülen'e açılan dava düşürülmüştü.

SADECE ALIŞVERİŞ İÇİN EVDEN ÇIKIYOR

Harun Tokak Malmö'de Limhamn Bölgesi Betonggatan Caddesi 17 Numaralı apartmanın 1103 No'lu dairesinde oturuyor. 10 Mart 2022'de bu adrese eşiyle birlikte gizlice taşınan Tokak, haftada bir evinden alışveriş yapmak için kontrollü olarak dışarı çıkıyor. Tokak'ın dış dünyayla adeta iletişimini kestiği görülüyor.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen FETÖ çatı davasının firari sanığı olan Tokak hakkında "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan aranma kararı ve mal varlığına el konma kararı da verildi.