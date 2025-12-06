Memur-emekli zammına enflasyon formülü! Kim yüzde kaç alacak?
5 aylık enflasyonun belli olmasıyla maaş zamları büyük ölçüde şekillendi. Son veri beklenirken, Ocak’ta SSK ve Bağ-Kur’lulara yüzde 12, memurlara ve emeklilerine yüzde 18 seviyesinde zam ihtimali güçlendi.
Hem memurların hem emeklilerin Ocak zammı için son viraja girildi. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından bu hafta açıklanan enflasyon verileriyle zam oranlarını gösterecek 6 aylık enflasyon verisinden 5'i belli oldu. 5 aylık enflasyona göre; SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 11.2 artış oluşurken, memurların ve emeklilerinin Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nca belirlenen yüzde 11'lik zam oranı da yüzde 5.9'luk farkla yüzde 17.55'e ulaştı. Şimdi gözler Aralık enflasyonuna çevrildi. Bu da ay başında belli olacak. Ancak ipuçları da var. İşte enflasyon tahminlerine göre zam hesabı...
TAHMİNLER NE GETİRİYOR?
FORMÜL 1: Kasım ayı enflasyonu yüzde 0.87 olarak açıklandı. Eğer Aralık ayında da aynı oran çıkarsa, 2025 yılı enflasyonu yüzde 30.87 olacak. Ocak ayında 2025'in ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam alacak SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin artışı buna göre yüzde 12.17 seviyesinde gerçekleşecek. Memurlara ve memur emeklilerinin enflasyon farkı yüzde 6.83 çıkarken, Ocak zammı da bu oranla yüzde 18.58'i bulacak.
FORMÜL 2: Aralık enflasyonu geçen yılın aynı ayındaki gibi yüzde 1.03 olarak da gerçekleşebilir. Bu durumda 2025 yılı enflasyonu yüzde 31.08 olacak. Buna göre, 2025'in ikinci yarısındaki enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 12.35 çıkarken, memurların ve memur emeklilerinin artışı da yüzde 7 enflasyon farkıyla yüzde 18.77'yi bulabilecek.
FORMÜL 3: Merkez Bankası, yılın son enflasyon raporunda, 2025 yıl sonu enflasyonunu yüzde 31 ile 33 aralığında tahmin etmişti. TÜİK verilerine göre 11 aylık enflasyon yüzde 29.74 olarak gerçekleşti. Bu veri, 2025 enflasyonunun Merkez Bankası'nın tahmin aralığının alt bandı olan yüzde 31'e yakın gerçekleşebileceğini gösteriyor. Eğer 2025 yl sonu enflasyonu yüzde 31 çıkarsa, ikinci 6 aylık enflasyon yani SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 12.28 çıkacak. Bu durumda memurlara ve memur emeklilerine yüzde 6.93 enflasyon farkıyla yüzde 18.7 zam yapılabilecek. Yüzde 33'lük tahmin ise SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 13.99, memurlar ve memur emeklileri için ise yüzde 20.5 anlamına geliyor.
FORMÜL 4: Merkez Bankası'nın Kasım ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde Aralık enflasyonu tahmini yüzde 1.16 olarak yer aldı. Bu tahmin de 2025 yılı enflasyonunun yüzde 31.25 olabileceği anlamına geliyor. Bu oran gerçekleşirse SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak'ta kök aylıklarına yansıtılacak zam oranı 12.49'u bulacak. Memurlara ve memur emeklilerine de oluşacak yüzde 7.13 enflasyon farkıyla birlikte yüzde 18.92 oranında zam yapılabilecek.
TABAN AYLIKLAR NE OLACAK?
Enflasyon formülleri, en düşük maaşın bin lira taban aylık artışı dahil memurlarda 50 bin 503 liradan 60 bin 886-61 bin 856 lira, memur emeklilerinde de 22 bin 672 liradan 27 bin 885-28 bin 320 lira aralığına çıkabileceğine işaret ediyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde de taban aylık ödemesinin 6 aylık enflasyon oranında artırılması bekleniyor. Bu beklenti gerçekleşirse, formüllere göre en düşük ödeme 16 bin 881 liradan 18 bin 935- 19 bin 243 lira aralığına çıkabilecek.
|Formül 1
|Formül 2
|Formül 3
|Formül 4
|6 aylık TÜFE
|yüzde 12,17
|yüzde 12,35
|yüzde 12,28
|yüzde 12,49
|SSK - Bağ-Kur zam oranı
|yüzde 12,17
|yüzde 12,35
|yüzde 12,28
|yüzde 12,49
|Memur-emeklisi TÜFE farkı
|yüzde 6,83
|yüzde 7,7
|yüzde 6,93
|yüzde 7,13
|Memur-emeklisi zam
|yüzde 18,58
|yüzde 18,77
|yüzde 18,7
|yüzde 18,92
|SSK - Bağ-Kur taban aylık
|18.935,42 TL
|18.965,80 TL
|18.953,99 TL
|18.989,44 TL
|En düşük memur maaşı
|60.886,46 TL
|60.982,41 TL
|60.947,06 TL
|61.058,17 TL
|En düşük memur emeklisi aylığı
|27.884,80 TL
|27.927,88 TL
|27.912,01 TL
|27.961,89 TL