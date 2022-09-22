FETÖ'nün kritik ismi Cevheri Güven Almanya'da görüntülendi! Dubleks dairede ailesiyle lüks içinde yaşıyor

FETÖ'nün Goebbels'i olarak bilinen ve örgütün propaganda imamı olan firari Cevheri Güven'in kara propaganda yuvası haline getirdiği Almanya'daki adresi görüntülendi.
Sosyal medya ve Youtube kanalı üzerinden devletin üst düzey bürokratları ve siyasetçilerine yönelik kara propaganda ve dezenformasyon içerikli videolarıyla tanınan Güven'in, FETÖ'nün sık izlediği bir rotayı izleyerek yasadışı yollarla Yunanistan'ın Selanik kentine, oradan da Almanya'ya kaçtığı biliniyordu. Ancak Güven'in tam olarak nerede olduğu sır gibi saklanıyordu.
FETÖ'NÜN KRİTİK İSMİ OBJEKTİFLERE YAKALANDI
Güven'in Almanya'nın Hessen Eyaleti'nde olduğu bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine yaklaşık üç ay önce saha çalışmalarına başlandı. Sabah'ta yer alan habere göre, Güven'in Hessen'in Babenhausen bölgesindeki bir adreste olduğunu belirlendi. Bu tespitin ardından, Güven'in kumpas merkezine dönüştürdüğü evin bulunduğu bölgeye gidildi.
Firari FETÖ'cü Güven, ailesiyle birlikte lüks içinde yaşadığı dubleks bir daireden çıktıktan sonra objektiflere yakalandı.