FETÖ'nün kritik ismi Cevheri Güven Almanya'da görüntülendi! Dubleks dairede ailesiyle lüks içinde yaşıyor

15 YIL HAPİS İSTEMİYLE DAVA

Firari olarak aranan Güven'in, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan hazırladığı iddianame kapsamında 15 yıla kadar hapsi isteniyor. İddianamede, FETÖ'nün gazetecilik faaliyetleri adı altında, örgütün propagandasını yapmak ve uluslararası alanda Türkiye Cumhuriyeti Devleti aleyhine kamuoyu oluşturmak için basın yayın gücünü artırmaya çalıştığı ve bu kapsamda Nokta dergisini tekrar yayın hayatına aldığı kaydedildi. Zaman gazetesine verdiği röportajda dergiyi Gezi olayları ve 17/25 Aralık sonrasında işsiz kalan gazetecilerden oluşturduklarını söyleyen Güven'in açıkça FETÖ'ye destek sağladığı, örgütün amacı doğrultusunda yayın yapacağını belirttiği ve örgütün sözcülüğünü yaptığı belirtildi.

KASET KUMPASLARININ ELEBAŞI

Son 3 yıldır Youtube'da yayınladığı videolarla bakanları, bürokratları, emniyet görevlilerini, savcıları hedef alan firari FETÖ'cü Cevheri Güven, bu tür operasyonel yayınlar konusunda uzmanlaşmış biri. Güven, CHP'nin eski Genel Başkanı Deniz Baykal ile eski bazı MHP'li yöneticilerin özel hayatlarına ilişkin görüntülerin yayınlanmasına ilişkin kaset kumpası dosyasının da başta gelen isimlerinden. Firar ettiği için dosyası ayrılan Güven, Deniz Baykal'a kaset kumpası iddianamesinde, görüntüleri dağıtması için Fetullahçı terör örgütü tarafından görevlendirilen isim olarak yer alıyor. İddianamede Güven'in FETÖ'nün talimatı doğrultusunda Baykal'a ait video görüntülerini, internet ortamında yayılması için bazı basın yayın organlarına vererek yaydığı ifade ediliyor.