Son dakika! Bahis soruşturmasında yeni dalga: Futbolcu ve yöneticiler için gözaltı kararı verildi!

Son dakika haberi! Futbolda bahis soruşturması kapsamında çok sayıda yönetici ve futbolcu hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek futbolda bahis soruşturması kapsamında geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada, "Bahse kim karıştıysa onun üzerine gidiyoruz. Bir operasyon daha olabilir." ifadelerini kullanmıştı.

Futbolda bahis soruşturması kapsamında çok sayıda yönetici ve futbolcu hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi.

Futbol yorumcusu Ahmet Çakar sağlık kontrolüne getirildi.

"TANINMIŞ İSİMLER YER ALACAK"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek futbolda bahis soruşturması kapsamında geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada, "Bahse kim karıştıysa onun üzerine gidiyoruz. Bir operasyon daha olabilir." ifadelerini kullanmıştı. Kimsenin kendi hesabı üzerinden bahis yapmadığını belirten Gürlek, basın mensuplarına yaptığı açıklamada yeni operasyonda tanınmış isimlerin yer alacağını dile getirmişti.

