Hava üssünde UFO teorilerini alevlendiren yangın! 1947 Roswell iddiaları: Uzaylıları mı yaktılar?
ABD’de Roswell Hava Üssü’nde çıkan bir yangın UFO iddialarını yeniden alevlendirdi. Her şey 1947’de aynı bölgede bir tarlada metal parçaların bulunmasıyla başlamıştı. Perşembe günü aynı bölgede büyük bir yangın çıkarken UFO hezeyanı yeniden başladı ve “Ordu yıllardır sakladığı uzaylı bedenlerini mi yakıyor?” sorusu ABD’de gündeme damga vurdu.
ABD'de UFO hezeyanı devam ediyor. ABD Savunma Bakanlığı Pentagon UFO araştırmalarına milyarlarca dolar harcamıştı. Boşa giden onca ödeneğin ardından ABD'de UFO ve uzaylılar ile ilgili komplo teorileri devam ediyor.
HAVA ÜSSÜ YANDI KOMPLO TEORİLERİ BAŞLADI
New Mexico eyaletindeki Roswell'de bulunan Roswell Hava Üssü'ndeki Hangar 84 yakınlarında büyük bir yangın çıktı. Yetkililer yangının tehlikeli maddeler ve oksijen tüplerinin yakın mesafede depolanması nedeniyle patlama uyarılarında bulunurken komplo teorileri patlak verdi. Çünkü patlamanın olduğu yer sıradan bir bölge değil.
ORDU "UFO BULDUK" DEMİŞTİ
Bunun ardından Roswell Hava Üssü basın açıklamasında bir UFO ele geçirdiklerini açıklamıştı. ABD ordusu tarafından bizzat yapılan bu açıklama gündeme damga vurmuştu. Ancak sadece 24 saat sonra bunun bir UFO değil, meteoroloji balonu olduğu açıklanmıştı.
Yeni açıklama komplo teorilerini durdurmaya yetmedi. Askerler bölgeye gidip tüm parçaları topladı ve tanıklar ile çiftçilere konuşmamalarını söyledi. Bu detay ise komplo teorisyenlerinin en sıkı tutunduğu "kanıt" oldu.
YILLAR SONRA GELEN AÇIKLAMA
Yıllar sonra ABD Hava Kuvvetlerinden yeni bir açıklama yapıldı. 1994'te yapılan açıklamaya göre düşen şey Sovyet nükleer testlerini tespit etmeye yarayan gizli "Mogul Projesi" balonuydu. Gizlilik nedeniyle 1947'te açıklanamadığı belirtildi.
MetYıllar içinde ABD'de UFO iddiaları ise hiç tükenmedi. Çok sayıda kişi defalarca UFO gördüğünü iddia etti.
"UZAYLI BEDENLERİ SAKLIYORLARDI"
Roswell'deki Hangar 84'te meydana gelen patlamanın ardından UFO iddiaları yeniden patlak verdi. Bir sosyal medya kullanıcısı "Muhtemelen hangarda 80 yıldan fazla bir süredir uzaylı bedenleri saklıyorlardı ancak daha sonra bir belgesel çıktığında 'Tamam çocuklar, artık herkes biliyor. Yakıp yıkmanın zamanı geldi." ifadelerini kullandı.
Bir başka kullanıcı ise "Bu çok ilginç ve tuhaf bir zamanlamayla gelen bir tesadüf değil mi… Tam da halkın geçmişimiz hakkında meraklanmaya başladığı sırada… Hangar 84'ün hemen yanında sebepsiz yere tuhaf bir yangın çıkıyor." yazdı.