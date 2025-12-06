PODCAST CANLI YAYIN

Hava üssünde UFO teorilerini alevlendiren yangın! 1947 Roswell iddiaları: Uzaylıları mı yaktılar?

ABD’de Roswell Hava Üssü’nde çıkan bir yangın UFO iddialarını yeniden alevlendirdi. Her şey 1947’de aynı bölgede bir tarlada metal parçaların bulunmasıyla başlamıştı. Perşembe günü aynı bölgede büyük bir yangın çıkarken UFO hezeyanı yeniden başladı ve “Ordu yıllardır sakladığı uzaylı bedenlerini mi yakıyor?” sorusu ABD’de gündeme damga vurdu.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Hava üssünde UFO teorilerini alevlendiren yangın! 1947 Roswell iddiaları: Uzaylıları mı yaktılar?

ABD'de UFO hezeyanı devam ediyor. ABD Savunma Bakanlığı Pentagon UFO araştırmalarına milyarlarca dolar harcamıştı. Boşa giden onca ödeneğin ardından ABD'de UFO ve uzaylılar ile ilgili komplo teorileri devam ediyor.

Roswell'de yangın, Fotoğraf The Sun'dan alınmıştırRoswell'de yangın, Fotoğraf The Sun'dan alınmıştır

HAVA ÜSSÜ YANDI KOMPLO TEORİLERİ BAŞLADI

New Mexico eyaletindeki Roswell'de bulunan Roswell Hava Üssü'ndeki Hangar 84 yakınlarında büyük bir yangın çıktı. Yetkililer yangının tehlikeli maddeler ve oksijen tüplerinin yakın mesafede depolanması nedeniyle patlama uyarılarında bulunurken komplo teorileri patlak verdi. Çünkü patlamanın olduğu yer sıradan bir bölge değil.

Roswell'de çekilen fotoğraflar yıllar sonra belgeselde sergilendi, Takvim Fotoğraf ArşiviRoswell'de çekilen fotoğraflar yıllar sonra belgeselde sergilendi, Takvim Fotoğraf Arşivi

HER ŞEY 1947'DE BAŞLADI

Roswell'deki Hangar 84'te 1947 yılında bir UFO kazası meydana geldiği iddia edilmişti. Roswell yalınlarında yaşayan bir çiftçi Mac Brazel, tarlasında metal parçalar bulmuş ve askeri birime bildirmişti.

Roswell'de çekilen fotoğraflar yıllar sonra belgeselde sergilendi, Takvim Fotoğraf ArşiviRoswell'de çekilen fotoğraflar yıllar sonra belgeselde sergilendi, Takvim Fotoğraf Arşivi

ORDU "UFO BULDUK" DEMİŞTİ

Bunun ardından Roswell Hava Üssü basın açıklamasında bir UFO ele geçirdiklerini açıklamıştı. ABD ordusu tarafından bizzat yapılan bu açıklama gündeme damga vurmuştu. Ancak sadece 24 saat sonra bunun bir UFO değil, meteoroloji balonu olduğu açıklanmıştı.

Yeni açıklama komplo teorilerini durdurmaya yetmedi. Askerler bölgeye gidip tüm parçaları topladı ve tanıklar ile çiftçilere konuşmamalarını söyledi. Bu detay ise komplo teorisyenlerinin en sıkı tutunduğu "kanıt" oldu.

Roswell'de çekilen fotoğraflar yıllar sonra belgeselde sergilendi, Takvim Fotoğraf ArşiviRoswell'de çekilen fotoğraflar yıllar sonra belgeselde sergilendi, Takvim Fotoğraf Arşivi

YILLAR SONRA GELEN AÇIKLAMA

Yıllar sonra ABD Hava Kuvvetlerinden yeni bir açıklama yapıldı. 1994'te yapılan açıklamaya göre düşen şey Sovyet nükleer testlerini tespit etmeye yarayan gizli "Mogul Projesi" balonuydu. Gizlilik nedeniyle 1947'te açıklanamadığı belirtildi.

MetYıllar içinde ABD'de UFO iddiaları ise hiç tükenmedi. Çok sayıda kişi defalarca UFO gördüğünü iddia etti.


"UZAYLI BEDENLERİ SAKLIYORLARDI"

Roswell'deki Hangar 84'te meydana gelen patlamanın ardından UFO iddiaları yeniden patlak verdi. Bir sosyal medya kullanıcısı "Muhtemelen hangarda 80 yıldan fazla bir süredir uzaylı bedenleri saklıyorlardı ancak daha sonra bir belgesel çıktığında 'Tamam çocuklar, artık herkes biliyor. Yakıp yıkmanın zamanı geldi." ifadelerini kullandı.

Roswell'de yangın, Fotoğraf The Sun'dan alınmıştırRoswell'de yangın, Fotoğraf The Sun'dan alınmıştır

Bir başka kullanıcı ise "Bu çok ilginç ve tuhaf bir zamanlamayla gelen bir tesadüf değil mi… Tam da halkın geçmişimiz hakkında meraklanmaya başladığı sırada… Hangar 84'ün hemen yanında sebepsiz yere tuhaf bir yangın çıkıyor." yazdı.

ABD’de yeni bir UFO çılgınlığı! Casus olarak geliyorlar deyip tarih verdiler | Manhattan’dan daha büyükABD’de yeni bir UFO çılgınlığı! Casus olarak geliyorlar deyip tarih verdiler | Manhattan’dan daha büyük

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Özgür Özel arınamadı... A Takımı belli oldu: 'Eko'sistemin kilit isimleri yine listede
Tel Aviv ve Atina’ya soğuk duş! Barrack’ın F-35 açıklamasından sonra başlığı Yunan attı
Osmaniye'de katliam gibi kaza! Yolcu otobüsü TIR'a çarptı
Tarihi rapor bitmek üzere... Terörsüz Türkiye için öneriler netleşiyor!
Adliye soyguncusu Erdal Timurtaş neden İngiltere'ye kaçtı? "İkiz kardeş" iddiası... Soygun tarihinin sırrı
Ekosistem'in ucu İYİ Parti'ye mi uzanacak? "Müsavat Dervişoğlu sussa da Meral Akşener konuşmalı"
Domenico Tedesco'dan forvet tercihi! Youssef En-Nesyri mi Jhon Duran mı?
Jandarma’dan spikerlere uyuşturucu operasyonu: Ela Rumeysa Cebeci, Meltem Acet ve Hande Sarıoğlu...
Memur-emekli zammına enflasyon formülü! Kim yüzde kaç alacak?
Fenerbahçe'den Sörloth hamlesi!
Börekçiye dalan İETT şoförünün ifadesi ortaya çıktı: Fren tutmadı
Bahis soruşturmasında yeni dalga: İşte gözaltı listesi | Mert Hakan Yandaş ve Metehan Baltacı... | Sağlık kontrolünden geçirildiler
İstanbul Erkek Lisesi’nde "kız" kavgası! Aileler ayakta
Spor yazarları Galatasaray-Samsunspor maçını değerlendirdi
8 il için kırmızı alarm! Karla karışık fırtına yolda: Çat kapı gelecek
Evli işadamına Rus oyuncu sevgiliden şantaj
Rayiç bedel iki katı geçmeyecek: Emlak vergisine üst sınır
Epstein’ın pedofili adası ilk kez fotoğraflandı sapkınlık ortaya çıktı! Dişçi koltuğunun sırrı ne?
2026 Dünya Kupası grupları belli oldu! İşte Türkiye'nin muhtemel rakipleri
Yeşilçam’ın ikonu 71 yaşında hala efsane: Gülşen Bubikoğlu deri stiliyle ortalığı salladı