Hava üssünde UFO teorilerini alevlendiren yangın! 1947 Roswell iddiaları: Uzaylıları mı yaktılar?

Roswell'de çekilen fotoğraflar yıllar sonra belgeselde sergilendi, Takvim Fotoğraf Arşivi

ORDU "UFO BULDUK" DEMİŞTİ

Bunun ardından Roswell Hava Üssü basın açıklamasında bir UFO ele geçirdiklerini açıklamıştı. ABD ordusu tarafından bizzat yapılan bu açıklama gündeme damga vurmuştu. Ancak sadece 24 saat sonra bunun bir UFO değil, meteoroloji balonu olduğu açıklanmıştı.

Yeni açıklama komplo teorilerini durdurmaya yetmedi. Askerler bölgeye gidip tüm parçaları topladı ve tanıklar ile çiftçilere konuşmamalarını söyledi. Bu detay ise komplo teorisyenlerinin en sıkı tutunduğu "kanıt" oldu.