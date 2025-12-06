CHP’li İBB’nin “bakım” masalı çöktü: İSBİKE hurdalığa gömüldü milyonlar çöp oldu
İstanbul’da iki yıldır “bakımda” denilerek kapalı tutulan İSBİKE sistemine ait yüzlerce bisikletin hurdalıkta parçalanmış halde bulunması, hem milyonlarca liralık kamu kaynağının akıbetini hem de CHP'li İBB yönetiminin sorumsuzluğunu yeniden tartışmaya açtı. CHP'li İBB’nin sistemi yeniden çalıştıramadığı 2,5 yıl boyunca bisikletlerin hurdaya çıkması “yönetim zafiyeti” eleştirilerini artırdı.
İstanbul'da bisikletli ulaşımı teşvik etmek amacıyla kurulan ancak iki yıldır hizmet vermeyen Akıllı Bisiklet Kiralama Sistemi (İSBİKE) tartışma konusu oldu.
Sisteme ait yüzlerce bisikletin İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Bayrampaşa'daki hurdalığında kırılarak hurdaya ayrıldığı görüntüler ortaya çıktı. Yaşanan durum, hem kamu kaynaklarının akıbeti hem de İSBİKE'nin neden yıllardır çalışmadığı sorularını yeniden gündeme taşıdı.
İSBİKE 2 YILDIR ÇALIŞMIYOR: "BAKIMDA" DENEN BİSİKLETLER HURDAYA ÇIKTI
İSPARK tarafından 2012'de başlatılan İSBİKE sistemi, entegrasyon ve bakım gerekçeleriyle sık sık kesintiye uğramış, son olarak 2023 yılı sonunda tamamen kapatılarak "bakım-onarım dönemine girildiği" duyurulmuştu.
Ancak aradan geçen yaklaşık 2,5 yılda sistem yeniden devreye alınmadı. Mobil uygulama hala kapalı; İstanbullular iki yıldır kiralama yapamıyor.
Daha önce bisikletlerin Kartal Soğanlık'taki hurdalıkta bekletilmesi gündeme gelmişti. Şimdi ise çok sayıda bisikletin Bayrampaşa'daki İBB Levazım ve Ayniyat Müdürlüğü Hurda Deposu'nda kırılarak hurdaya ayrıldığı görüntülendi. Bisikletlerin parçalanmış halde diğer hurda ürünlerin arasına yığıldığı görüldü.
"HURDAYA ÇIKAN SADECE BİSİKLETLER DEĞİL, İBB'NİN YÖNETİM ANLAYIŞIDIR"
İBB Ulaşım ve Trafik Komisyonu Üyesi Abdullah Aksu, yaşanan durumu sert sözlerle eleştirdi:
"İSTANBULLULARIN KAYNAKLARI ARTIK HURDAYA ÇIKARILIYOR."
Eski Başkan Kadir Topbaş döneminde yaklaşık 3 bin bisikletle çalışan sistemin bugün tamamen yok edildiğini söyleyen Aksu, şu ifadeleri kullandı:
"2023 ortasında CHP'li İBB 'bisikletler bakım için toplanacak, sonra hizmete dönecek' demişti. Bugün neredeyse 2026'ya geldik. 2,5 yıldır ortada bisiklet yok. Şimdi de hurdalığa çıktığı duyumunu aldık."
Aksu, sistemdeki bisiklet sayısının yıllar içinde hızla düştüğünü belirtti:
"2021'de 3 bin olan bisiklet sayısı 2023'te 1100'e düştü. Bu tablo bile kaynakların nasıl heder edildiğini gösteriyor."
"12 YAŞINDA ÇOCUK BİSİKLET TAMİR EDER; CHP'Lİ İBB 3 YILDIR EDEMEDİ"
Aksu, İBB'nin üç yıldır sistemi yeniden faaliyete geçirememesini "yönetim zafiyeti" olarak nitelendirdi:
"İBB yönetimi 2,5-3 yılda bisiklet tamir edememiş. 12 yaşında bir çocuğun eline bisikleti verseniz bir saat sonra tamir ettirir gelir. Ortada bisiklet değil, yönetim anlayışı hurdaya çıkmıştır."
Aksu, İSBİKE'yle ilgili meclis soru önergelerinin sürekli "bakımda" yanıtıyla geçiştirildiğini de hatırlattı:
"Bu başka hiçbir şekilde izah edilemez. İstanbul'un kaynakları böyle mi yönetilir?"
İSBİKE KRİZİ BÜYÜYOR
Halkın ulaşım alternatifi olarak yıllarca kullanılan bisikletlerin hurdaya çıkması, hem milyonlarca liralık kamu kaynağının akıbeti hem de sistemin neden çalıştırılmadığı sorularını yeniden gündeme taşıdı. Aksu'nun sözleri ise tartışmanın seyrini özetliyor: "Hurdaya çıkan sadece bisikletler değil, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin yönetim anlayışıdır."