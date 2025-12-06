CHP’li İBB’nin “bakım” masalı çöktü: İSBİKE hurdalığa gömüldü milyonlar çöp oldu

İSBİKE'nin bisikletleri kırılarak hurda haline getirildi, AA "İSTANBULLULARIN KAYNAKLARI ARTIK HURDAYA ÇIKARILIYOR." Eski Başkan Kadir Topbaş döneminde yaklaşık 3 bin bisikletle çalışan sistemin bugün tamamen yok edildiğini söyleyen Aksu, şu ifadeleri kullandı: "2023 ortasında CHP'li İBB 'bisikletler bakım için toplanacak, sonra hizmete dönecek' demişti. Bugün neredeyse 2026'ya geldik. 2,5 yıldır ortada bisiklet yok. Şimdi de hurdalığa çıktığı duyumunu aldık." Aksu, sistemdeki bisiklet sayısının yıllar içinde hızla düştüğünü belirtti: "2021'de 3 bin olan bisiklet sayısı 2023'te 1100'e düştü. Bu tablo bile kaynakların nasıl heder edildiğini gösteriyor."

İSBİKE'nin bisikletleri kırılarak hurda haline getirildi, AA "12 YAŞINDA ÇOCUK BİSİKLET TAMİR EDER; CHP'Lİ İBB 3 YILDIR EDEMEDİ" Aksu, İBB'nin üç yıldır sistemi yeniden faaliyete geçirememesini "yönetim zafiyeti" olarak nitelendirdi: "İBB yönetimi 2,5-3 yılda bisiklet tamir edememiş. 12 yaşında bir çocuğun eline bisikleti verseniz bir saat sonra tamir ettirir gelir. Ortada bisiklet değil, yönetim anlayışı hurdaya çıkmıştır." Aksu, İSBİKE'yle ilgili meclis soru önergelerinin sürekli "bakımda" yanıtıyla geçiştirildiğini de hatırlattı: "Bu başka hiçbir şekilde izah edilemez. İstanbul'un kaynakları böyle mi yönetilir?"