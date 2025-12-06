Trump damadını Gazze’ye gönderiyor! Witkoff ve Kushner iddiası
ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze planıyla ilgili iki isim gündem oldu. İngiltere Eski Başbakanı Tony Blair’ın Gazze’yi yönetecek isim olduğu iddia edilmişti. Yeni iddia ise Blair’ın ekibinde olacağı öne sürülen iki isim…
ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planında İngiltere'nin eski Başbakanı Tony Blair'ın yönetime geçeceği iddia edilmişti. Blair'ın ardından bir isim ile ilgili iddia daha gündem oldu.
GAZZE'Yİ WITKOFF VE KUSHNER Mİ YÖNETECEK?
Tony Blair'ın ekibi Aryeh Lightstone, Naguib Sawiris, Marc Rowan ve Sigrid Kaag olurken bu isimlerin milyarderler ve Siyonistlerden oluşması tepki çekmişti. Son iddia ise Trump'ın damadı Jared Kushner ve Orta Doğu Özel Elçisi Steve Witkoff.
ABD gazetesi Axios'a konuşan Batılı yetkililerin iddiasına göre Kushner ve Witkoff, Gazze'nin inşasında görev alacak ve Blair ile birlikte çalışacak.
TRUMP NOEL'DEN ÖNCE DUYURACAK
Axios'a konuşan iki yetkili ve sürece doğrudan dahil olan Batılı bir kaynağa göre Trump Gazze barış sürecinin ikinci aşamasına geçtiğini Noel'den önce duyurmayı ve bölgenin yeni yönetim yapısını açıklamayı planlıyor.
Batılı kaynak "Tüm farklı unsurlar oldukça ilerlemiş durumda. Her şey yolunda gidiyor ve amaç insanların tatile girmesinden önce bunu duyurmak." dedi.
TRUMP'IN BARIŞ KURULU
ABD'li yetkililer, yönetim yapısının tepesinde Trump liderliğindeki Barış Kurulu'nun yer alacağını ve Kurul'da Arap ve Batılı ülkelerden yaklaşık 10 liderin yer alacağını söylüyor.
İddiaya göre eski İngiltere Başbakanı Tony Blair, Trump'ın danışmanları Jared Kushner ve Steve Witkoff ile Barış Kurulu'nda temsil edilen ülkelerden ek üst düzey yetkililerin yer alacağı uluslararası bir yönetim kurulu yer alacak.
İLK LİSTEDE 25 KİŞİ VARDI
Axios'a konuşan bir kaynak, ilk listede 25 kişinin yer aldığını ve bunların yaklaşık yarısının elendiğini söyledi. İddiaya göre adayların bazıları şu anda Gazze'de yaşarken bazıları geçmişte Gazze'de yaşadı ve yeni hükümette görev yapmak üzere geri dönecek.
Gücün, şu anda İsrail ordusunun kontrolünde olan Gazze bölgesine konuşlandırılması planlanıyor. ABD yetkilileri, bunun İsrail'in bu bölgelerden daha fazla çekilmesine olanak sağlayacağını öne sürdü.
NETANYAHU ANLAŞMAYI BOZACAK MI?
Görüşmelere katılan Batılı kaynak, Mısır ve Katar'ın Hamas ile bir anlaşmaya varacakları konusunda iyimser olduklarını, ancak Netanyahu'nun aynı fikirde olmadığını söyledi.
Batılı kaynak, "Denklem, İsrail Savunma Kuvvetleri'nin Gazze'den çekilmesi, Hamas'ın ise iktidardan uzaklaştırılması olacak." dedi.