Trump damadını Gazze’ye gönderiyor! Witkoff ve Kushner iddiası

ABD Başkanı Donald Trump 'ın Gazze planında İngiltere'nin eski Başbakanı Tony Blair 'ın yönetime geçeceği iddia edilmişti. Blair'ın ardından bir isim ile ilgili iddia daha gündem oldu.

ABD gazetesi Axios'a konuşan Batılı yetkililerin iddiasına göre Kushner ve Witkoff, Gazze 'nin inşasında görev alacak ve Blair ile birlikte çalışacak.

Tony Blair 'ın ekibi Aryeh Lightstone, Naguib Sawiris, Marc Rowan ve Sigrid Kaag olurken bu isimlerin milyarderler ve Siyonistlerden oluşması tepki çekmişti. Son iddia ise Trump'ın damadı Jared Kushner ve Orta Doğu Özel Elçisi Steve Witkoff .

Trump, AFP

TRUMP NOEL'DEN ÖNCE DUYURACAK

Axios'a konuşan iki yetkili ve sürece doğrudan dahil olan Batılı bir kaynağa göre Trump Gazze barış sürecinin ikinci aşamasına geçtiğini Noel'den önce duyurmayı ve bölgenin yeni yönetim yapısını açıklamayı planlıyor.

Batılı kaynak "Tüm farklı unsurlar oldukça ilerlemiş durumda. Her şey yolunda gidiyor ve amaç insanların tatile girmesinden önce bunu duyurmak." dedi.