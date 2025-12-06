PODCAST CANLI YAYIN

Trump damadını Gazze’ye gönderiyor! Witkoff ve Kushner iddiası

ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze planıyla ilgili iki isim gündem oldu. İngiltere Eski Başbakanı Tony Blair’ın Gazze’yi yönetecek isim olduğu iddia edilmişti. Yeni iddia ise Blair’ın ekibinde olacağı öne sürülen iki isim…

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Trump damadını Gazze’ye gönderiyor! Witkoff ve Kushner iddiası

ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planında İngiltere'nin eski Başbakanı Tony Blair'ın yönetime geçeceği iddia edilmişti. Blair'ın ardından bir isim ile ilgili iddia daha gündem oldu.

Witkoff ve Kushner, AFPWitkoff ve Kushner, AFP

GAZZE'Yİ WITKOFF VE KUSHNER Mİ YÖNETECEK?

Tony Blair'ın ekibi Aryeh Lightstone, Naguib Sawiris, Marc Rowan ve Sigrid Kaag olurken bu isimlerin milyarderler ve Siyonistlerden oluşması tepki çekmişti. Son iddia ise Trump'ın damadı Jared Kushner ve Orta Doğu Özel Elçisi Steve Witkoff.

ABD gazetesi Axios'a konuşan Batılı yetkililerin iddiasına göre Kushner ve Witkoff, Gazze'nin inşasında görev alacak ve Blair ile birlikte çalışacak.

Trump, AFPTrump, AFP

TRUMP NOEL'DEN ÖNCE DUYURACAK

Axios'a konuşan iki yetkili ve sürece doğrudan dahil olan Batılı bir kaynağa göre Trump Gazze barış sürecinin ikinci aşamasına geçtiğini Noel'den önce duyurmayı ve bölgenin yeni yönetim yapısını açıklamayı planlıyor.

Batılı kaynak "Tüm farklı unsurlar oldukça ilerlemiş durumda. Her şey yolunda gidiyor ve amaç insanların tatile girmesinden önce bunu duyurmak." dedi.

Tony Blair, AATony Blair, AA

TRUMP'IN BARIŞ KURULU

ABD'li yetkililer, yönetim yapısının tepesinde Trump liderliğindeki Barış Kurulu'nun yer alacağını ve Kurul'da Arap ve Batılı ülkelerden yaklaşık 10 liderin yer alacağını söylüyor.

İddiaya göre eski İngiltere Başbakanı Tony Blair, Trump'ın danışmanları Jared Kushner ve Steve Witkoff ile Barış Kurulu'nda temsil edilen ülkelerden ek üst düzey yetkililerin yer alacağı uluslararası bir yönetim kurulu yer alacak.

Gazze, Takvim Fotoğraf ArşiviGazze, Takvim Fotoğraf Arşivi

İLK LİSTEDE 25 KİŞİ VARDI

Axios'a konuşan bir kaynak, ilk listede 25 kişinin yer aldığını ve bunların yaklaşık yarısının elendiğini söyledi. İddiaya göre adayların bazıları şu anda Gazze'de yaşarken bazıları geçmişte Gazze'de yaşadı ve yeni hükümette görev yapmak üzere geri dönecek.

Gücün, şu anda İsrail ordusunun kontrolünde olan Gazze bölgesine konuşlandırılması planlanıyor. ABD yetkilileri, bunun İsrail'in bu bölgelerden daha fazla çekilmesine olanak sağlayacağını öne sürdü.

NETANYAHU ANLAŞMAYI BOZACAK MI?

Görüşmelere katılan Batılı kaynak, Mısır ve Katar'ın Hamas ile bir anlaşmaya varacakları konusunda iyimser olduklarını, ancak Netanyahu'nun aynı fikirde olmadığını söyledi.

Batılı kaynak, "Denklem, İsrail Savunma Kuvvetleri'nin Gazze'den çekilmesi, Hamas'ın ise iktidardan uzaklaştırılması olacak." dedi.

Tony Blair’ın Gazze ekibi: Milyarderler, siyonistler ve bir BM yetkilisi…Tony Blair’ın Gazze ekibi: Milyarderler, siyonistler ve bir BM yetkilisi…

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Devlet Bahçeli'den İBB vurgununa tepki: Ahlaki kriz değil mi? | İmralı'nın mesajı muteber | "Barış kuşunun ikinci kanadı takılacak"
Özgür Özel arınamadı... A Takımı belli oldu: 'Eko'sistemin kilit isimleri yine listede
Tel Aviv ve Atina’ya soğuk duş! Barrack’ın F-35 açıklamasından sonra başlığı Yunan attı
Adliye soyguncusu Erdal Timurtaş neden İngiltere'ye kaçtı? Çaldığı altınların görüntüsü ortaya çıktı... Soygun tarihinin sırrı
Domenico Tedesco'dan forvet tercihi! Youssef En-Nesyri mi Jhon Duran mı?
Osmaniye'de katliam gibi kaza! Yolcu otobüsü TIR'a çarptı
Tarihi rapor bitmek üzere... Terörsüz Türkiye için öneriler netleşiyor!
Hava üssünde UFO teorilerini alevlendiren yangın! 1947 Roswell iddiaları: Uzaylıları mı yaktılar?
Fenerbahçe'den Sörloth hamlesi!
Jandarma’dan spikerlere uyuşturucu operasyonu: Ela Rumeysa Cebeci, Meltem Acet ve Hande Sarıoğlu...
Spor yazarları Galatasaray-Samsunspor maçını değerlendirdi
8 il için kırmızı alarm! Karla karışık fırtına yolda: Çat kapı gelecek
Ekosistem'in ucu İYİ Parti'ye mi uzanacak? "Müsavat Dervişoğlu sussa da Meral Akşener konuşmalı"
Memur-emekli zammına enflasyon formülü! Kim yüzde kaç alacak?
Börekçiye dalan İETT şoförünün ifadesi ortaya çıktı: Fren tutmadı
Bahis soruşturmasında yeni dalga: İşte gözaltı listesi | Mert Hakan Yandaş ve Metehan Baltacı... | Sağlık kontrolünden geçirildiler
2026 Dünya Kupası grupları belli oldu! İşte Türkiye'nin muhtemel rakipleri
İstanbul Erkek Lisesi’nde "kız" kavgası! Aileler ayakta
Evli işadamına Rus oyuncu sevgiliden şantaj
Bu yıl çok acı haberler aldık: 2025’te vefat eden ünlüler