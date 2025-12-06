Kadraj Galeri Kadraj İkon 8 il için kırmızı alarm! Karla karışık fırtına yolda: Çat kapı gelecek

Yeni gün, Türkiye'nin büyük bölümünde bulutlu ve yağışlı bir hava düzeniyle başlıyor. Marmara'nın doğusundan Karadeniz'e, İç ve Doğu bölgelerden Akdeniz kıyılarına kadar pek çok noktada yağışların etkili olması bekleniyor. Doğu Anadolu'nun yükseklerinde karla karışık yağmur etkisini gösterecek. Yer yer gök gürültülü sağanaklar ve kuvvetli rüzgarlarla birlikte hava koşulları, özellikle riskli bölgelerde dikkatli ve tedbirli olunması gereken bir seyir izliyor.

Giriş Tarihi: 06.12.2025 09:15 Güncelleme Tarihi: 06.12.2025 09:59
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre yurt genelinde yağışlı ve zaman zaman etkisini artıran hareketli bir hava hakim olacak. Parçalı ve çok bulutlu gökyüzünün eşlik ettiği sistem; Ege'den Akdeniz'e, İç Anadolu'dan Doğu ve Güneydoğu Anadolu'ya kadar geniş bir bölgede yağmur, sağanak ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur şeklinde etkisini gösterecek. Özellikle bazı bölgelerde kuvvetlenen yağışlarla birlikte sel, su baskını ve ulaşım aksamaları gibi risklere karşı dikkatli olunması önem taşıyor.

6–8 Aralık 2025 tarihleri arasında sıcaklıkların hızla düşmesi, yağışların ise özellikle pazar günü şiddetini artırarak il genelinde etkili olması bekleniyor.

AKOM'dan yapılan uyarı şöyle;

06 - 08 ARALIK 2025

FIRTINA VE SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI

İstanbul başta olmak üzere yurdumuzun tamamına yakın bölümünde sıcaklıkların cumartesi gece saatlerinden itibaren azalarak 10°C'ler civarına gerileyeceği, beraberinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı öngörülüyor.

Yağışların pazar öğle saatlerinden itibaren il genelinde etkisini arttıracağı, aralıklarla fırtına şeklinde esmesi beklenen rüzgâr ile birlikte pazartesi sabah saatlerine kadar yer yer kuvvetli şekilde etkili olmaya devam edeceği tahmin ediliyor. Vatandaşlarımızın tedbirli ve dikkatli olması önem arz etmektedir.

AKOM
Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı

8 İL İÇİN SARI ALARM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son verilerine göre 8 ilde kodlu uyarı bulunuyor.

KODLU UYARI VERİLEN İLLER HANGİLERİ?

  1. Antalya (sarı kodlu)
  2. Burdur (sarı kodlu)
  3. Mersin (sarı kodlu)
  4. Muğla (turuncu ve sarı kodlu)