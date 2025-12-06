8 il için kırmızı alarm! Karla karışık fırtına yolda: Çat kapı gelecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre yurt genelinde yağışlı ve zaman zaman etkisini artıran hareketli bir hava hakim olacak. Parçalı ve çok bulutlu gökyüzünün eşlik ettiği sistem; Ege'den Akdeniz'e, İç Anadolu'dan Doğu ve Güneydoğu Anadolu'ya kadar geniş bir bölgede yağmur, sağanak ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur şeklinde etkisini gösterecek. Özellikle bazı bölgelerde kuvvetlenen yağışlarla birlikte sel, su baskını ve ulaşım aksamaları gibi risklere karşı dikkatli olunması önem taşıyor.