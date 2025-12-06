8 il için kırmızı alarm! Karla karışık fırtına yolda: Çat kapı gelecek
Yeni gün, Türkiye'nin büyük bölümünde bulutlu ve yağışlı bir hava düzeniyle başlıyor. Marmara'nın doğusundan Karadeniz'e, İç ve Doğu bölgelerden Akdeniz kıyılarına kadar pek çok noktada yağışların etkili olması bekleniyor. Doğu Anadolu'nun yükseklerinde karla karışık yağmur etkisini gösterecek. Yer yer gök gürültülü sağanaklar ve kuvvetli rüzgarlarla birlikte hava koşulları, özellikle riskli bölgelerde dikkatli ve tedbirli olunması gereken bir seyir izliyor.
Giriş Tarihi: 06.12.2025 09:15
Güncelleme Tarihi: 06.12.2025 09:59