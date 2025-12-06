BAŞKAN ERDOĞAN'A HAKARET ETTİ Hesabın sahibi Hasan Köksoy , sokakta mikrofon uzattığı Halil Kürklü 'nün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a ve ailesine yönelik skandal ifadelerini kesmeden, sosyal medyada servis etti.

HAKARET VE TAHRİK SUÇLARINDAN İŞLEM BAŞLATILDI Olayın ardından Hasan Köksoy ve Halil Kürklü hakkında Cumhurbaşkanına Hakaret (TCK 299) ile Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama (TCK 216) maddelerinden adli işlem başlatıldı.

Hasan Köksoy

İki isim de ifadeleri alınmak üzere gözaltına alındı.

TUTUKLANDILAR

'Kendine Muhabir' isimli Hasan Köksoy ile devleti ve devlet büyüklerini hedef aldırdığı uyuşturucudan da dosyası olan Halil Kürklü tutuklandı.

MÜPTEZEL ÇIKTI

Ayrıca Halil Kürklü'nün geçmişte "uyuşturucu" suçundan kaydı bulunduğu, bu nedenle adli kontrol geçmişi olan bir isim olduğu öğrenildi.