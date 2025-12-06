PODCAST CANLI YAYIN

Sokakta provokasyon: 'Kendine Muhabir' isimli Hasan Köksoy ve Halil Kürklü ve Arif Kocabıyık tutuklandı

Provokatif sokak röportajlarıyla tepki çeken “Kendine Muhabir” hesabının sahibi Hasan Köksoy ile röportaj sırasında Başkan Erdoğan’a hakaret eden Halil Kürklü ve benzer içerikleriyle bilinen Arif Kocabıyık tutuklandı.

Giriş Tarihi:
Sokakta provokasyon: 'Kendine Muhabir' isimli Hasan Köksoy ve Halil Kürklü ve Arif Kocabıyık tutuklandı

Sokak röportajı adı altında kışkırtıcı yayınlar yapan "Kendine Muhabir" isimli sosyal medya hesabı yeni bir skandala imza attı.

BAŞKAN ERDOĞAN'A HAKARET ETTİ
Hesabın sahibi Hasan Köksoy, sokakta mikrofon uzattığı Halil Kürklü'nün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a ve ailesine yönelik skandal ifadelerini kesmeden, sosyal medyada servis etti.

Söz konusu yayın kısa sürede büyük tepki çekerken, güvenlik birimleri harekete geçti.

Skandal video sosyal medya üzerinden açık şekilde yayınlandıSkandal video sosyal medya üzerinden açık şekilde yayınlandı

HAKARET VE TAHRİK SUÇLARINDAN İŞLEM BAŞLATILDI
Olayın ardından Hasan Köksoy ve Halil Kürklü hakkında Cumhurbaşkanına Hakaret (TCK 299) ile Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama (TCK 216) maddelerinden adli işlem başlatıldı.

Hasan KöksoyHasan Köksoy

İki isim de ifadeleri alınmak üzere gözaltına alındı.

TUTUKLANDILAR

'Kendine Muhabir' isimli Hasan Köksoy ile devleti ve devlet büyüklerini hedef aldırdığı uyuşturucudan da dosyası olan Halil Kürklü tutuklandı.

MÜPTEZEL ÇIKTI
Ayrıca Halil Kürklü'nün geçmişte "uyuşturucu" suçundan kaydı bulunduğu, bu nedenle adli kontrol geçmişi olan bir isim olduğu öğrenildi.

ARİF KOCABIYIK İÇİN DE DÜĞMEYE BASILDI
Öte yandan sosyal medyada provokatif sokak videolarıyla bilinen bir diğer isim Arif Kocabıyık hakkında da soruşturma başlatıldı.

Arif KocabıyıkArif Kocabıyık

Hakkında yakalama kararı çıkarılan ve Antalya'da gözaltına alınan Arif Kocabıyık 'Cumhurbaşkanına Hakaret' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

Kocabıyık, savcılık ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İLK SKANDALI DEĞİL
Kocabıyık'ın adli kaydında, Cumhurbaşkanına hakaret, Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret, Atatürk aleyhine işlenen suçlar, Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama, Sınai mülkiyet kanununa muhalefet gibi birçok suçtan şüpheli kayıt bulunduğu öğrenildi.

İlave TV ile provokasyon yapan Arif Kocabıyıka Cumhurbaşkanına hakaretten gözaltıİlave TV ile provokasyon yapan Arif Kocabıyıka Cumhurbaşkanına hakaretten gözaltı
İlave TV ile provokasyon yapan Arif Kocabıyık'a Cumhurbaşkanına hakaretten gözaltı

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan imzaladı! Bakanlık ve kurumlara önemli atamalar Resmi Gazete'de
Tarihi rapor bitmek üzere... Terörsüz Türkiye için öneriler netleşiyor!
Memur-emekli zammına enflasyon formülü! Kim yüzde kaç alacak?
Başkan Erdoğan'dan CHP'ye kadın hakları tepkisi: Başörtüsü yasağını nasıl unuturuz
Bahis soruşturmasında yeni dalga: İşte gözaltına alınan futbolcu ve yöneticiler listesi | Mert Hakan Yandaş ve Metehan Baltacı...
Tarihin en büyük yolsuzluk soruşturmasında yeni gelişme! Mahkemeden Ekrem İmamoğlu kararı
Jandarma’dan spikerlere uyuşturucu operasyonu: Ela Rumeysa Cebeci, Meltem Acet ve Hande Sarıoğlu...
Evli işadamına Rus oyuncu sevgiliden şantaj
Aslan zirvede hata yapmadı! Galatasaray - Samsunspor: 3-2 | MAÇ SONUCU
Barrack'ta S-400 sancısı! F-35 için tarih verdi "Türkiye yakında alacak" dedi
Rayiç bedel iki katı geçmeyecek: Emlak vergisine üst sınır
"Kadın elinin değdiği yerde huzur olur" | Başkan Erdoğan'dan program öncesi stantlara ziyaret
2026 Dünya Kupası grupları belli oldu! İşte Türkiye'nin muhtemel rakipleri
Epstein’ın pedofili adası ilk kez fotoğraflandı sapkınlık ortaya çıktı! Dişçi koltuğunun sırrı ne?
Domenico Tedesco'dan forvet tercihi! Youssef En-Nesyri mi Jhon Duran mı?
Ziraat Türkiye Kupası'nda kuralar çekildi! İlk hafta derbi heyecanı
Komisyonda İmralı notları okundu... Kilit mesele Suriye konusu! Elebaşı Abdullah Öcalan ne dedi?
Fenerbahçe'den çifte transfer!
Adliye soygununda çete iddiası! İfadeler ortaya çıktı: İngiltere'ye gitmeden önce sosyal medya hesaplarını kapattı
Barzaniler kıvırıyor... "Maksadını aşan yorum ve değerlendirmeler ortaya çıktı"