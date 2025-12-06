Jandarma’dan spikerlere uyuşturucu operasyonu: Ela Rumeysa Cebeci, Meltem Acet ve Hande Sarıoğlu...
İstanbul’da jandarma ekipleri, ünlü isimlere yönelik uyuşturucu operasyonu düzenledi. Gözaltına alınan spiker Ela Rumeysa Cebeci, Meltem Acet ve Hande Sarıoğlu sağlık kontrolünden geçirildi. Spikerler adliyedeki ifadelerinin ardından Adli Tıp Kurumuna (ATK) sevk edildi. İşte tüm detaylar...
İstanbul'da jandarma ekipleri ünlü isimlere yönelik uyuşturucu operasyonu düzenledi. Bu kapsamda spiker Ela Rumeysa Cebeci, Meltem Acet ve Hande Sarıoğlu gözaltına alındığı belirtildi. Gözaltına alınan başka isimlerin de olduğu öğrenildi.
AĞLIK KONTROLÜNE GETİRİLDİLER
Jandarma ekiplerince, Sarıyer Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilen Cebeci ve Acet Sağlık kontrolünden geçirildi.
Daha sonra spikerler İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.Ela Rümeysa Cebeci ve Meltem Acet sağlık kontrolünde görüntülendi!
ATK'YE SEVK EDİLDİLER
İstanbul'da uyuşturucu soruşturması kapsamında spikerler Meltem Acet, Ela Rümeysa Cebeci ve Hande Sarıoğlu, adliyedeki ifadelerinin ardından Adli Tıp Kurumuna (ATK) sevk edildi.
Şüphelilerin, ATK'deki işlemlerinin ardından serbest bırakılacağı öğrenildi.
İLK AÇIKLAMA GELDİ
Konuyla ilgili ilk açıklama ise sosyal medya üzerinden Hande Sarıoğlu'ndan geldi. Sarıoğlu, "Benimle ilgisi olmayan bir konuda adım geçmiş. Ankara'dan İstanbul'a geliyorum, ifademi vereceğim" dedi.
Öte yandan Merve Ahu Sarı'nın 27 Kasım Perşembe sabahı, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu partisine katıldığı iddiasıyla gözaltına alındığı öne sürüldü.
HANDE SARIOĞLU KİMDİR?
Hande Sarıoğlu, 19 Eylül 1988'de Düzce'nin Akçakoca ilçesinde dünyaya geldi. Üniversite eğitimini Türk Dili ve Edebiyatı alanında tamamladı. Medya sektörüne adımını çeşitli programlarda konuk oyunculuk ve sunuculuk yaparak attı. Kariyerinin ilerleyen dönemlerinde eğlence ve yarışma formatlarında görev aldı, farklı projelerde jüri üyeliği yaptı. Sarıoğlu, daha sonra spor alanında yayın yapan bir kanalda çalışarak ekran deneyimini sürdüren isimlerden biri oldu. Ardından bir haber kanalında spor bültenlerinde yer aldı. Sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım sonrası kurumla yollarının ayrıldığını duyurdu. 2024 yılı itibarıyla magazin içeriklerinin yer aldığı günlük bir programda sunuculuk yapmaya başlayan Sarıoğlu, televizyon kariyerine aktif olarak devam etmektedir.
Hande Sarıoğlu, spikerlik kariyerinin yanı sıra sosyal medya paylaşımları, açıklamaları, dansları ve tarzıyla sık sık magazin gündeminde yer aldı.
Oryantal yaptığı için spikerlik yaptığı kanaldaki işinden çıkarılan Hande Sarıoğlu, "Arkadaşlar ben bu memeleri 5 sene önce bastım parayı aldım. Kalçalarım çok geniş olduğu için memelerim eksik kalıyordu proporsiyon olarak. Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli" gibi açıklamalara imza atmıştı.
ELA RÜMEYSA CEBECİ KİMDİR?
Ela Rümeysa Cebeci, 31 Mayıs 1988'de İstanbul'da doğdu. Yeditepe Üniversitesi İletişim Bölümü'nden mezun olduktan sonra Bahçeşehir Üniversitesi'nde İleri Oyunculuk üzerine yüksek lisans yaptı. Eğitimine devam eden Cebeci, İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde Siyaset ve Kültürel İncelemeler alanında da master programını tamamladı.
Cebeci, medya yolculuğuna 2011 yılında başladı.Birçok kanalda muhabirlik görevinde bulundu ve televizyon izleyicisiyle buluştu.Oyunculuk alanında da aktif olan Cebeci; Kanıt, Şevkat Yerimdar ve Fetih 1453 gibi yapımlarda rol alarak izleyici kitlesi tarafından tanındı.
MELTEM ACET KİMDİR?
Meltem Acet, 1 Eylül 1982 Ankara doğumludur. 2025 yılı itibarıyla 43 yaşındadır. Meltem Acet, uzun yıllardır televizyon haberciliği ve ekonomi sunuculuğu yapan bir gazetecidir. Akademisyen bir ailede büyüyen Acet, eğitimini tamamladıktan sonra hem finans dünyasında hem de medya sektöründe yer aldı.
İngiltere ve ABD'de finans alanında çalıştıktan sonra Türkiye'de televizyonculuk kariyerine yöneldi. Spikerlik ve sunuculuk eğitimini Can Gürzap ve Arsen Gürzap gibi isimlerden alan Acet, aynı zamanda tiyatro eğitimi de aldı. Medya kariyerinde birçok kanalda program sunuculuğu ve ekonomi müdürlüğü gibi görevler üstlendi.