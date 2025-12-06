Zirvede harakiri! Başakşehir - Fenerbahçe: 1-1 | MAÇ SONUCU

Yiğit Efe Demir (AA) DERBİ KADROSUNDAN 5 İSİM YEDEĞE ÇEKİLDİ Tedesco, Galatasaray derbisinde sahaya ilk 11'de sürdüğü Archie Brown, İsmail Yüksek, Kerem Aktürkoğlu, Dorgeles Nene ve Youssef En Nesyri'yi yedeğe aldı. Sarı kart cezalısı Jayden Oosterwolde ise kadroda yer almadı. Bu oyuncuların yerine Yiğit Efe Demir, Levent Mercan, Fred, Oğuz Aydın, Talisca ve Duran sahaya sürüldü.

Jhon Duran (AA) FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK Sarı-lacivertli ekipte üç oyuncu karşılaşmanın kadrosuna dahil edilmedi. Sarı kart cezalısı Oosterwolde'nin yanı sıra PFDK tarafından 3 maç men edilen Mert Hakan Yandaş ve sakatlığı bulunan Çağlar Söyüncü, Başakşehir deplasmanında forma giyemedi.

Edson Alvarez (AA) SZYMANSKI SAHALARA DÖNDÜ Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan Sebastian Szymanski, üç maç aradan sonra kadroya alındı. Polonyalı oyuncu, Zecorner Kayserispor karşılaşmasında yaşadığı kas sakatlığı nedeniyle son haftalarda görev yapamıyordu.

Fred (AA) YİĞİT EFE DEMİR LİGDE İLK KEZ İLK 11'DE Fenerbahçe'nin 21 yaşındaki stoperi Yiğit Efe Demir, Süper Lig'de ilk kez 11'de görev aldı. Genç savunmacı sezon içinde UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde Feyenoord maçında kısa süre almış, Ferencvaros karşılaşmasında ise ilk kez 11'de başlamıştı.