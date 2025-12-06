Zirvede harakiri! Başakşehir - Fenerbahçe: 1-1 | MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Başakşehir ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Sarı lacivertliler, Milan Skriniar ile öne geçse de Bertuğ Yıldırım skoru eşitledi. Maç 1-1 sona erdi. Kanarya, zorlu deplasmandan iki puan kaybıyla döndü. İşte yaşananlar...
Fenerbahçe, Süper Lig'de Başakşehir'e konuk oldu.
İlk yarısı 0-0 biten mücadelede gol perdesini 64. dakikada Milan Skriniar, Asensio'nun kullandığı köşe vuruşu sonrasında açtı. 81'de Kemen'in son çizgiye inip yaptığı ortaya kafa vuran Bertuğ Yıldırım, tabelayı eşitledi. Mücadele 1-1 bitti.
Kanarya puanını 33'e yükseltirken gelecek hafta Konyaspor'u ağırlayacak. 17'ye yükselen Başakşehir ise Samsunspor ile Samsun'da kozlarını paylaşacak.
MAÇTAN DAKİKALAR
5. dakikada Jhon Duran'ın sağ taraftan içeriye çevirdiği topu alan Talisca'nın ceza sahası içi sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak az farkla uzak köşeden dışarı gitti.
7. dakikada Oğuz Aydın, Duran ile girdiği verkaç sonrası sol taraftan ortasını açtı. Fred'in yakın direk dibinde yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğe de çarparak dışarı çıktı.
27. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun kısa pasında topu önünde bulan Kemen'in ceza yayı gerisinden sert vuruşunda meşin yuvarlak soldan dışarı gitti.
39. dakikada Kemen'in pasında topla buluşan Shomurodov'un sol çaprazdan vuruşunda kaleci Edersen topa sahip oldu.
45+2. dakikada Harit'in kendi yarı sahasından çıkarken yaptığı pas hatasında top ceza sahası girişinde Edson Alvarez'in önünde kaldı. Bu oyuncunun sağ çaprazdan gelişine vuruşta top kalenin üzerinden dışarı çıktı.
48. dakikada Harit'in sol taraftan pasında ceza sahası içinde topla buluşan Kemen'in sol çaprazdan şutunda kaleci Ederson, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
63. dakikada Asensio'nun sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda altıpas içinde iyi yükselen Skriniar'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak sol alt köşeden ağlara buluştu. 0-1
74. dakikada Harit'in sağ taraftan kullandığı serbest vuruşta uzak köşede Bertuğ, kafayla topu içeri çevirdi. Altıpas önündeki Fred'in vuruşunda meşin yuvarlak az fakla kalenin üzerinden dışarıya gitti.
76. dakikada Asensio'nun ara pasında topla buluşan En-Nesyri'nin sol taraftan ceza sahası içine girdikten sonra yaptığı vuruşta kaleci Muhammed gole izin vermedi.
81. dakikada Kemen'in sağ taraftan çizgiye indikten sonra yaptığı ortada Bertuğ Yıldırım, kaleci Ederson'u aşan meşin yuvarlağı arka direkte kafa vuruşuyla ağlara gönderdi. 1-1
FENERBAHÇE'DE TEDESCO'DAN 6 DEĞİŞİKLİK
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında RAMS Başakşehir'e konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, derbiye göre ilk 11'de 6 değişiklik yaptı.
Sarı-lacivertliler, Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki karşılaşmaya Ederson, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Yiğit Efe Demir, Levent Mercan, Fred, Edson Alvarez, Oğuz Aydın, Marco Asensio, Anderson Talisca ve Jhon Duran 11'iyle çıktı.
DERBİ KADROSUNDAN 5 İSİM YEDEĞE ÇEKİLDİ
Tedesco, Galatasaray derbisinde sahaya ilk 11'de sürdüğü Archie Brown, İsmail Yüksek, Kerem Aktürkoğlu, Dorgeles Nene ve Youssef En Nesyri'yi yedeğe aldı.
Sarı kart cezalısı Jayden Oosterwolde ise kadroda yer almadı. Bu oyuncuların yerine Yiğit Efe Demir, Levent Mercan, Fred, Oğuz Aydın, Talisca ve Duran sahaya sürüldü.
FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK
Sarı-lacivertli ekipte üç oyuncu karşılaşmanın kadrosuna dahil edilmedi. Sarı kart cezalısı Oosterwolde'nin yanı sıra PFDK tarafından 3 maç men edilen Mert Hakan Yandaş ve sakatlığı bulunan Çağlar Söyüncü, Başakşehir deplasmanında forma giyemedi.
SZYMANSKI SAHALARA DÖNDÜ
Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan Sebastian Szymanski, üç maç aradan sonra kadroya alındı. Polonyalı oyuncu, Zecorner Kayserispor karşılaşmasında yaşadığı kas sakatlığı nedeniyle son haftalarda görev yapamıyordu.
YİĞİT EFE DEMİR LİGDE İLK KEZ İLK 11'DE
Fenerbahçe'nin 21 yaşındaki stoperi Yiğit Efe Demir, Süper Lig'de ilk kez 11'de görev aldı. Genç savunmacı sezon içinde UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde Feyenoord maçında kısa süre almış, Ferencvaros karşılaşmasında ise ilk kez 11'de başlamıştı.
BAŞAKŞEHİR'DE NURİ ŞAHİN'DEN 3 DEĞİŞİKLİK
RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, geçen haftaki Kasımpaşa maçına göre üç değişiklik yaptı. Kart cezalı Davie Selke ve Jerome Opoku'nun yanı sıra Onur Bulut bu maçın kadrosunda yer almadı. Bu isimlerin yerine sağ bekte Ömer Ali Şahiner, savunmada Ousseynou Ba ve ileri uçta Nuno Da Costa tercih edildi.
BAŞAKŞEHİR'İN İLK 11'İ
Turuncu-lacivertli ekip mücadeleye Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner, Leo Duarte, Ousseynou Ba, Christopher Operi, Umut Güneş, Oliver Kemen, Abbosbek Fayzullayev, Eldor Shomurodov, Amine Harit ve Nuno Da Costa 11'iyle çıktı.
SEMEDO SAKATLANDI
Karşılaşmanın 17. dakikasında Nelson Semedo, topsuz alanda bir anda arka adalesini tutarak kenara değişiklik işareti yaptı. Sarı-lacivertli oyuncu, acı içinde yerde kalınca sağlık ekipleri hızla sahaya girdi.
Tedavinin ardından yeniden ayağa kalksa da oyuna devam edemeyen Portekizli futbolcu, 20. dakikada kenara geldi. Teknik direktör Domenico Tedesco, Semedo'nun yerine Kerem Aktürkoğlu'nu oyuna dahil etti.
FENERBAHÇE'NİN GOLÜNE İPTAL KARAR
Adnan Deniz Kayatepe'nin yönettiği karşılaşmada Fenerbahçe, En Nesyri ile gol sevinci yaşadı. Pozisyonda Milan Skriniar, savunma arkasına sarkan En Nesyri'yi topla buluşturdu ve Faslı forvet topu ağlara gönderdi.
Yardımcı hakemin uyarısı üzerine pozisyon yeniden değerlendirildi. Pas anında Skriniar'ın ofsayt pozisyonunda olduğu belirlendi ve gol geçersiz sayıldı.