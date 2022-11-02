İhanetin sözcüsü FETÖ'cü Levent Kenez İsveç’te saklanıyor! Korkudan geceleri dışarı çıkıyor



PANİKLEDİ, YALVARDI, TEHDİT ETTİ

FETÖ'nün üst düzey yöneticileriyle irtibatlı olan ve Bank Asya'da FETÖ elebaşının talimatları doğrultusunda hesap artırımına giden Kenez, iade talebi sonrası paniğe kapılarak İsveçli yetkililere, "Bu ciddi bir süreç ama İsveçli yetkililerin beni Türkiye'ye teslim etmeyeceğini umuyorum. Kasım ayında siyasi sığınmam bitiyor. Uzatılacağını bekliyorum'' demişti. Türkiye'ye iade edilmekten çok korkan Kenez, İsveç medyası üzerinden İsveç devletine tehdit dilini kullanarak, 'Bizi iade ederseniz tüm sonuçlarına katlanırsınız' şeklinde sert mesajlar veriyor.