İhanetin sözcüsü FETÖ'cü Levent Kenez İsveç’te saklanıyor! Korkudan geceleri dışarı çıkıyor

Yurt dışına kaçan Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) firari isimlerini saklandıkları inlerinde tek tek görüntülenmeye devam ediyor. FETÖ'nün amaçları doğrultusunda sosyal medya üzerinden Türkiye'ye yönelik kara propaganda faaliyetleri yürüten FETÖ firarisi Cevheri Güven Almanya'da, Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'a yönelik suikastın planlayıcısı olan Abdullah Bozkurt ve Today's Zaman eski Genel Yayın Yönetmeni Bülent Keneş ve 17-25 Aralık kumpasında teknik dinlemelere imza atan eski emniyet müdürü Murat Çetiner İsveç'te görüntülenmişti.
TALİMATLARI UYGULUYOR
Sabah'ta yer alan habere göre, bu kez yine İsveç'e firar eden FETÖ'nün kara propaganda sitesi Nordic Monitör'ün kurucularından FETÖ'ye ait Meydan Gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Levent Kenez saklandığı ininde görüntülendi. Kenez İsveç'in başkenti Stockholm Sollentune Bölgesi Bagarbyvagen Sokağı 54 Numara'da kameralara yakalandı.
Kenez, ailesiyle oturduğu bu adreste bölgedeki kısa seyahatlerini bisikletle yapıyor. İsveç merkeze giderken de Sollentune tren istasyonunu kullanıyor. İsveç yerel gazetelerine Türkiye aleyhtarı röportajları, FETÖ mahrem imamı Abdullah Bozkurt'la birlikte veriyor. Levent Kenez, sözde gazeteci görünümlü örgütün istihbarat imamı Abdullah Bozkurt'un emir ve talimatlarını harfiyen yerine getirmekle görevli.