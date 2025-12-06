Başkan Erdoğan, Maduro ile görüştü: “Diyalog kanalları açık tutulmalı”

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye–Venezuela ikili ilişkileri ile bölgesel gelişmeler ele alındı.

Başkan Erdoğan, Maduro'ya bölgelerindeki gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirterek Türkiye'nin sorunların diyalog yoluyla çözülebileceğine inandığını ve bu yaklaşımı her platformda savunduğunu ifade etti.

Başkan Erdoğan ayrıca, ABD ile Venezuela arasında diyalog kanallarının açık tutulmasının önemine işaret ederek gerginliğin bir an önce yatışması yönündeki temennisini dile getirdi.