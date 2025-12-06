Başkan Erdoğan, Maduro ile görüştü: “Diyalog kanalları açık tutulmalı”

PODCAST CANLI YAYIN

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile yaptığı telefon görüşmesinde, iki ülke ilişkilerinin yanı sıra bölgesel gelişmeleri ele aldı. Erdoğan, ABD–Venezuela hattındaki gerginliğin diyalog yoluyla çözülebileceğini belirterek tarafların tansiyonu düşürmesini temenni etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye–Venezuela ikili ilişkileri ile bölgesel gelişmeler ele alındı.

Başkan Erdoğan, Maduro'ya bölgelerindeki gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirterek Türkiye'nin sorunların diyalog yoluyla çözülebileceğine inandığını ve bu yaklaşımı her platformda savunduğunu ifade etti.

Başkan Erdoğan ayrıca, ABD ile Venezuela arasında diyalog kanallarının açık tutulmasının önemine işaret ederek gerginliğin bir an önce yatışması yönündeki temennisini dile getirdi.

İletişim Başkanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Venezuela ikili ilişkileri ile bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Venezuela Cumhurbaşkanı Maduro'ya, bölgelerindeki gelişmeleri yakından takip ettiklerini, Türkiye'nin sorunların diyalog yoluyla çözülebileceğine inandığını ve bunu her platformda dile getirdiklerini ifade etti. Cumhurbaşkanımız, ABD ile Venezuela arasında diyalog kanallarının açık tutulmasının önemli olduğunu, gerginliğin bir an evvel yatışmasını temenni ettiklerini belirtti.

