YPG elebaşı İlham Ahmed’den çelişkili çıkış: Hem Terörsüz Türkiye dedi hem özerklik

Ahmed'in, Türkiye ile diyalog mesajlarını öne çıkarması ve süreci desteklediğini belirtmesi, örgütün diğer kanatlarından gelen açıklamalarla kıyaslandığında dikkat çekici bir ayrışmayı ortaya koydu.

"Süreç Türkiye'de başladığında hemen etkisini gördük. Savaş son buldu. Biz Türkiye'yle diyalog içinde olmak istiyoruz. Sınırlarımız açılsın. Bunlar önemlidir. Bu yüzden dikkatlice Türkiye'deki barış sürecinin nihayete ermesini istiyor ve diliyoruz."

Türkiye'nin istikrarını hedef alan terör tehdidinin ortadan kaldırılması amacıyla yürütülen "Terörsüz Türkiye" süreci ilerlerken, terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD-YPG'nin yönetiminden gelen açıklamalar örgüt içindeki çelişkili tutumu bir kez daha ortaya koydu.

PYD-YPG elebaşı İlham Ahmed

"TÜRKİYE'NİN ROLÜ BÜYÜK"

Ahmed, konuşmasında bölgesel tabloya ilişkin değerlendirmelerinde de Türkiye'yi işaret ederek şu ifadeleri kullandı:

"Ortadoğu yeniden dizayn ediliyor. Türkiye'nin rolü de burada büyük. Eğer Türkiye, Suriye ile barışa ulaşırsa buradan daha iyi bir şekilde çıkacaktır. O yüzden barış önemlidir. Korkusuzca barış talep edilmelidir. Biz ülkelerin parçalanmasından yana değiliz. Suriye'de de başka yerlerde de böyle bir amacımız yok."

Bu açıklamalar, PYD-YPG yöneticisinin Türkiye ile siyasi çözüm zeminini önemseyen bir mesaj verdiğini gösterirken, örgütün Kandil merkezli söylemleriyle çelişen bir hat ortaya koydu.