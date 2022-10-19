15 Temmuz hain darbe girişiminin sinyalini veren FETÖ'cü Bülent Keneş'in İsveç'teki lüks yaşamı!

Yurtdışına kaçan Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) firari isimlerini saklandıkları inlerinde birer birer görüntülemeye devam ediyor. FETÖ'nün amaçları doğrultusunda sosyal medya üzerinden Türkiye'ye yönelik kara propaganda faaliyetleri yürüten FETÖ firarisi Cevheri Güven'i Almanya'da, Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'a yönelik suikastın planlayıcısı olan Abdullah Bozkurt da İsveç'te bulmuştu. Yine İsveç'te firari durumda bulunan kapatılan Today's Zaman Gazetesi'nin genel yayın yönetmeni Bülent Keneş'in izine ulaşıldı.
ENDİŞELİ GÖZLERLE BAKIYOR
Keneş yaşadığı Akersberga bölgesinde bir alışveriş merkezinden çıkarken görüntülendi. Sabah'ta yer alan habere göre, elinde bir poşetle alışveriş merkezinden dışarı çıkan ve arabasına binen Keneş'in etrafa endişe dolu gözlerle baktığı görüldü.
Tedirgin bir ruh hali içinde olduğu gözlenen Keneş, özel alışverişin ardından aracına binerek ikamet ettiği villaya gitti. Keneş, evine yakın bir konumda bulunan alışveriş merkezine sıklıkla gidiyor.
VİLLAYI 2 YIL ÖNCE SATIN ALDI
Keneş'in Türkiye'den firar ettikten sonra Stockholm Skarholmen Bölgesi Fjardholmsgrand Caddesi'nde oturduğu evden Temmuz 2020'de Stockholm Österaker Bölgesi Akersberga Mahallesi Vikingavegen Sokak 54 Numara'daki villaya taşındığı belirlendi. Keneş'in satın aldığı villanın bugünkü emlak piyasa değeri, yaklaşık 10 milyon lira civarında. Keneş'in firari olarak yaşarken bu lüks villayı nasıl satın aldığı ise merak konusu.