Kumpasın beyni FETÖ'cü Murat Çetiner İsveç’te patron!





SİBER GÜVENLİK UZMANI

Murat Çetiner'in, Adalet Bakanlığı'nın uluslararası iade listesinde olup 11 Fetullahçı ile her yerde aranmasına rağmen, Stockholm merkezde bulunan İsveç sermayeli Avrupa'nın otopark denetim alanında en büyük şirketlerinden olan 'Easypark' adlı otopark firmasında siber güvenlik alanında üst düzeyde uzman olarak çalıştığını gözlemledik.



ÖRGÜTE 'YÜREKTEN BAĞLI' KODUYLA KAYITLI

Murat Çetiner, 17-25 yargı ve emniyet kumpasları çerçevesinde gözaltına alınmış, 15 Temmuz darbe girişiminden iki gün sonra da İsveç'e firar etmişti. Garson adlı mahrem imamdan ele geçirilen flaş bellekte A5 olarak (örgüte yürekten bağlı) kodlanan Çetiner, darbe girişiminden 13 gün önce FETÖ yayın organı Nokta dergisinin patlayan bomba kapağını sosyal medyadan paylaşarak darbe olacağını belirtmişti.