Kumpasın beyni FETÖ'cü Murat Çetiner İsveç’te patron!

Yurt dışına kaçan Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) firari isimler saklandıkları inlerinde tek tek görüntülenmeye devam ediyor. FETÖ'nün amaçları doğrultusunda sosyal medya üzerinden Türkiye'ye yönelik kara propaganda faaliyetleri yürüten FETÖ firarisi Cevheri Güven Almanya'da, Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'a yönelik suikastın planlayıcısı olan Abdullah Bozkurt ve Today's Zaman eski Genel Yayın Yönetmeni Bülent Keneş İsveç'te görüntülenmişti.
17-25 Aralık ve Selam Tevhid kumpaslarındaki illegal teknik dinleme evraklarının altında imzası bulunan eski emniyet müdürü Murat Çetiner de yine İsveç Stockholm'de günler süren saha araştırmasıyla saklandığı ininde bulundu.
Çetiner, Akersberga Bölgesi Tallsattravagen 199 numaralı adreste bulunan, 13 Aralık 2017'de 559140-0519 kuruluş numarasıyla kurulan Jaisy Health AB adlı tıp teknolojileri geliştiren şirketin ortaklarından biri. Şirketin diğer ortakları ise Fetullahçı yapılanmaya yakın CEO olarak görev yapan Hüseyin Aytuğ ve Hasan Basri Çelebi.