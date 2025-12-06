Galatasaray'a ikinci İlkay Gündoğan! Transferin ilk adresi belli

BU SEZON 11 GOL Nijeryalı golcü, 2024-2025 sezonunda şu ana kadar 14 resmi karşılaşmada 11 gole ulaştı. Süper Lig'de 5 golü bulunan Osimhen, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 3 maçta 6 kez rakip ağları havalandırdı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE ZİRVE YARIŞINDA Osimhen, Devler Ligi'nde gol krallığı yarışının da iddialı isimleri arasında yer alıyor. 6 golle listede ikinci sırada bulunan yıldız oyuncu, 9 gol atan Real Madrid'in Fransız yıldızı Kylian Mbappé'yi takip ediyor. Harry Kane ve Erling Haaland ise beşer golle Osimhen'in ardında bulunuyor.

GALATASARAY TARİHİNDE 5. EN GOLCÜ YABANCI Samsunspor karşısındaki iki golüyle Galatasaray kariyerindeki gol sayısını 48'e çıkaran Osimhen, kulüp tarihinin en golcü yabancı futbolcuları listesinde 5. sırada yer alıyor. Yalnızca 4 gole daha ulaşması halinde 51 golü bulunan Bafetimbi Gomis'i geride bırakacak ve 4. sıraya yükselecek. Listenin zirvesinde Gheorghe Hagi 72, Mauro Icardi 68 ve Milan Baros 61 golle yer alıyor.

TRANSFERDE ANA HEDEF EMRE CAN Ara transfer dönemi yaklaşırken kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray, hem savunma hattını hem de orta sahayı tek hamleyle güçlendirebilecek bir ismi gündemine aldı. Sarı-kırmızılılar, Borussia Dortmund'un kaptanı Emre Can için resmi adım atmaya hazırlanıyor.