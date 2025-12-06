Galatasaray'a ikinci İlkay Gündoğan! Transferin ilk adresi belli
Trendyol Süper Lig'in lideri Galatasaray, transfer için temaslarını sürdürüyor. Sarı kırmızılılar, ikinci İlkay Gündoğan projesi için harekete geçti. İşte detaylar...
Yaz aylarında yaptığı transferlerle Avrupa'ya damga vuran Galatasaray, yeni yıldızları kadrosuna katabilmek adına uğraş veriyor. Sırada orta saha takviyesi var.
RAMS PARK'TA ZOR DA OLSA 3 PUAN
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta ağırladığı Samsunspor'u 3-2 mağlup ederek zirvedeki yerini korudu. Mücadele yüksek tempoya sahne olurken, sarı-kırmızılı ekip son dakikalarda gelen golle kritik bir galibiyet aldı.
HAFTAYI LİDER KAPATMAYI GARANTİLEDİ
Bu sonucun ardından Galatasaray ligde 11. galibiyetini aldı ve puanını 36'ya yükseltti. Sarı-kırmızılı ekip, maç fazlasıyla Fenerbahçe'nin 4, Trabzonspor'un ise 5 puan önünde haftayı lider kapatmayı garantiledi. Samsunspor ise sezonun ikinci yenilgisiyle 25 puanda kaldı.
İÇ SAHA YENİLMEZLİK SERİSİ 26 MAÇA ÇIKTI
Galatasaray, Süper Lig'de iç sahadaki yenilmezlik serisini 26 maça taşıdı. RAMS Park'ta son mağlubiyetini 19 Mayıs 2024'te Fenerbahçe'ye karşı alan sarı-kırmızılı ekip, o tarihten bu yana 21 galibiyet ve 5 beraberlik elde etti.
SAMSUNSPOR'A KARŞI MÜTHİŞ SERİ: 9'DA 9
Galatasaray, Samsunspor ile oynadığı son 9 lig maçının tamamını kazandı. Sarı-kırmızılılar böylece rakibi karşısındaki en uzun galibiyet serisini yakaladı. Samsunspor, Galatasaray'ı en son 2004-2005 sezonunda mağlup etmişti.
SANE'DEN ARKA ARKAYA 2. MAÇTA DA GOL
Galatasaray'ın Alman yıldızı Leroy Sane, üst üste ikinci lig maçında gol sevinci yaşadı. Fenerbahçe derbisinde ağları sarsan Sane, Samsunspor karşılaşmasında da gol perdesini açtı. Bu sezon 15 lig maçında 5 gole ulaşan Sane, Şampiyonlar Ligi'nde henüz golle tanışamadı.
OSIMHEN'DEN 2 GOL, 1'İ RÖVEŞATA: GALİBİYETİN MİMARI
Sarı-kırmızılı ekibin Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, iki golüyle galibiyetin mimarı oldu. 29. dakikada şık bir dokunuşla skoru 2-0 yapan Osimhen, 90+2'de nefis bir röveşata golü atarak galibiyeti getirdi.
Osimhen, bu sezon ligdeki gol sayısını 5'e çıkardı.
LEMINA SAKATLANDI ARDA ÜNYAY ISLIKLANDI
Galatasaray'da Mario Lemina, maçın ilk dakikalarında yaşadığı adale problemi nedeniyle devre arasında oyundan alındı ve yerini Arda Ünyay'a bıraktı.
18 yaşındaki stoper Arda, hatalı pasları nedeniyle taraftarlardan ıslıklı tepki gördü. Müsabaka sonrasında ultrAslan, genç oyuncuya moral vererek galibiyet "üçlüsü"nü Arda'ya yaptırdı. Ardından Osimhen ve Sane tribünlere üçlü çektirdi.
METEHAN BALTACI KARARI
Galatasaray, bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan Metehan Baltacı konusunda nihai duruşunu netleştirdi.
9 AY MEN EDİLDİ
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Samsunspor'u 3-2 mağlup ederek liderliğini sürdüren sarı-kırmızılılarda, maç sonrası gündem Metehan Baltacı oldu. 23 yaşındaki futbolcu, bahis soruşturması kapsamında 9 ay hak mahrumiyeti cezası almış ve son operasyonda gözaltına alınmıştı.
SÖZLEŞMESİ FESHEDİLECEK
Galatasaray yönetimi, soruşturmanın sonucuna göre adım atacak. Metehan Baltacı mahkeme tarafından suçlu bulunursa sarı-kırmızılı kulüp, genç stoperin sözleşmesini tek taraflı olarak feshedecek.
SEZONDA NE KADAR OYNADI?
Bu sezon Süper Lig'de yalnızca 2 maçta forma giyen Metehan, toplam 24 dakika sahada kaldı.
2028'E KADAR SÖZLEŞMESİ VAR
Galatasaray altyapısından yetişen Metehan Baltacı'nın sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor. Daha önce İskenderunspor, Manisa FK ve Eyüpspor'da kiralık oynayan genç savunmacının piyasa değeri Transfermarkt verilerine göre 2.2 milyon euro.
SINGO BELİRSİZLİĞİ SÜRÜYOR
Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle bir süredir formasından uzak kalan Wilfried Singo'nun son durumu netleşmeye başladı. Savunma hattında önemli bir parçayı kaybeden sarı-kırmızılılarda Fildişi Sahilli oyuncunun dönüş tarihi merak konusu olmuştu.
EN AZ 2 HAFTA DAHA YOK
Singo'nun sakatlığının beklenenden daha yavaş iyileştiği ve en az 2 hafta daha takımdan ayrı kalacağı öğrenildi. Ligde Samsunspor karşılaşmasında forma giyemeyen 23 yaşındaki oyuncu, 9 Aralık Salı günü oynanacak Monaco maçında da sahada olamayacak.
SAĞLIK EKİBİ YAKIN TAKİPTE
Galatasaray sağlık ekibi, Singo'nun tedavi sürecini yakından izliyor. Oyuncunun dönüş planlaması, önümüzdeki günlerde yapılacak kontroller ve antrenman testlerine göre yeniden değerlendirilecek.
Sarı-kırmızılılar, savunmada yaşanan eksiklere rağmen Singo'nun tam olarak iyileşmeden riske edilmeyeceğini belirtirken, genç oyuncunun sahalara dönüşünün aralık ayının ortasını bulabileceği ifade ediliyor.
OSIMHEN GALATASARAY'I SIRTLAMAYA DEVAM EDİYOR
Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, attığı gollerle sarı-kırmızılı ekibin galibiyetlerinde yine başrolü oynuyor. Samsunspor karşısında alınan 3-2'lik zaferde iki kez rakip fileleri havalandıran Nijeryalı santrfor, performansıyla sezona damga vurmaya devam etti.
TAKIM GOLLERİNİN %30'U ONA AİT
Osimhen, Galatasaray formasıyla ilk kez sahaya çıktığı 14 Eylül 2024'teki Çaykur Rizespor maçından bu yana sarı-kırmızılı takım 69 resmi maçta toplam 160 gol attı. Bu süreçte 55 maçta görev yapan ve 48 gole imza atan yıldız oyuncu, Galatasaray'ın attığı tüm gollerin yaklaşık yüzde 30'unu tek başına kaydetti.
BU SEZON 11 GOL
Nijeryalı golcü, 2024-2025 sezonunda şu ana kadar 14 resmi karşılaşmada 11 gole ulaştı. Süper Lig'de 5 golü bulunan Osimhen, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 3 maçta 6 kez rakip ağları havalandırdı.
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE ZİRVE YARIŞINDA
Osimhen, Devler Ligi'nde gol krallığı yarışının da iddialı isimleri arasında yer alıyor. 6 golle listede ikinci sırada bulunan yıldız oyuncu, 9 gol atan Real Madrid'in Fransız yıldızı Kylian Mbappé'yi takip ediyor. Harry Kane ve Erling Haaland ise beşer golle Osimhen'in ardında bulunuyor.
GALATASARAY TARİHİNDE 5. EN GOLCÜ YABANCI
Samsunspor karşısındaki iki golüyle Galatasaray kariyerindeki gol sayısını 48'e çıkaran Osimhen, kulüp tarihinin en golcü yabancı futbolcuları listesinde 5. sırada yer alıyor. Yalnızca 4 gole daha ulaşması halinde 51 golü bulunan Bafetimbi Gomis'i geride bırakacak ve 4. sıraya yükselecek.
Listenin zirvesinde Gheorghe Hagi 72, Mauro Icardi 68 ve Milan Baros 61 golle yer alıyor.
TRANSFERDE ANA HEDEF EMRE CAN
Ara transfer dönemi yaklaşırken kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray, hem savunma hattını hem de orta sahayı tek hamleyle güçlendirebilecek bir ismi gündemine aldı. Sarı-kırmızılılar, Borussia Dortmund'un kaptanı Emre Can için resmi adım atmaya hazırlanıyor.
BURUK'TAN ONAY ÇIKTI
Son haftalarda yaşanan sakatlıkların ardından özellikle stoper ve orta saha bölgelerine takviye yapmak isteyen Galatasaray, bu iki pozisyon için ayrı ayrı bütçe ayırmak yerine çözümü Emre Can'da buldu. Teknik direktör Okan Buruk'un, "Hem stoper hem orta sahada oynaması elimizi güçlendirir" sözleriyle transfere onay verdiği öğrenildi.
SÖZLEŞMESİ SEZON SONU BİTİYOR
Borussia Dortmund ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 31 yaşındaki oyuncu için Galatasaray'ın planı net: Emre Can'ı bedelsiz olarak kadroya katmak. Tecrübeli futbolcu, bu sezon Dortmund'da istediği süreleri bulmakta zorlandı ve yalnızca 5 maçta toplam 299 dakika forma giyebildi.
RESMİ TEKLİF YAPILACAK
Sarı-kırmızılı yönetim, kısa süre içinde gurbetçi yıldız için resmi girişimlere başlayacak. Galatasaray, Emre Can'ı ocak ayında kadroya dahil etmeyi hedefliyor. Ayrıca takımın iki önemli ismi İlkay Gündoğan ve Kaan Ayhan'ın, Emre Can ile görüşerek transfere katkı sağlayacağı ifade edildi.