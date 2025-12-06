Fenerbahçe'den Sörloth hamlesi!

Devre arasında forvet hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'de bir numaralı aday Alexander Sörloth... Atletico Madrid'de yeterli süreyi alamadığı için mutsuz olan ve ayrılmak isteyen 30 yaşındaki oyuncu için harekete geçen Fenerbahçe Yönetimi, önümüzdeki hafta menajeriyle bir görüşme daha gerçekleştirecek.

İlk teması İtalya-Norveç mücadelesi sonrasında kuran sarı-lacivertliler, bu ikinci görüşmede şartları masaya yatıracak ve buna göre yol haritasını belirleyecek. Sörloth, ikna edilirse Youssef En-Nesyri için de gelen teklifler değerlendirmeye alınacak. Fenerbahçe, Norveçli golcü için ise Atletico Madrid'e satın alma opsiyonuyla kiralama teklifinde bulunmaya hazırlanıyor.