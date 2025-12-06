Fenerbahçe'den Sörloth hamlesi!

PODCAST CANLI YAYIN

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Sarı lacivertliler kadrosunu bir golcü ile güçlendirmek isterken hedefteki isim yeniden Alexander Sörloth oldu. İşte son gelişmeler...

Devre arasında forvet hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'de bir numaralı aday Alexander Sörloth...

Atletico Madrid'de yeterli süreyi alamadığı için mutsuz olan ve ayrılmak isteyen 30 yaşındaki oyuncu için harekete geçen Fenerbahçe Yönetimi, önümüzdeki hafta menajeriyle bir görüşme daha gerçekleştirecek.

İlk teması İtalya-Norveç mücadelesi sonrasında kuran sarı-lacivertliler, bu ikinci görüşmede şartları masaya yatıracak ve buna göre yol haritasını belirleyecek. Sörloth, ikna edilirse Youssef En-Nesyri için de gelen teklifler değerlendirmeye alınacak.

Fenerbahçe, Norveçli golcü için ise Atletico Madrid'e satın alma opsiyonuyla kiralama teklifinde bulunmaya hazırlanıyor.

NEWCASTLE'IN DA TAKİBİNDE

Fenerbahçe'nin istediği Alexander Sörloth için dün İspanya'dan bir iddia ortaya atıldı.

İspanyol medyasına yansıyan haberlere göre; İngiliz ekibi Newcastle United, Norveçli yıldızı transfer gündemine aldı. Haberde; Newcastle United'ın Sörloth için Atletico Madrid'e uygun bir teklif hazırlığı içinde olduğu vurgulandı.

