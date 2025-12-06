Tel Aviv ve Atina’ya soğuk duş! Barrack’ın F-35 açıklamasından sonra başlığı Yunan attı

Trump ve Başkan Erdoğan, AA

BARRACK: "TÜRKİYE AB'DEN SONRA EN BÜYÜK MÜTTEFİKİMİZ"

Barrack, yaptığı açıklamada "Türkiye'nin AB'den sonra en büyük NATO müttefikimiz olduğunu her zaman söyleriz ki, öyle." ifadesini kullanarak bu duruma rağmen Ankara'nın Avrupa tarafından "pek saygı görmediğini" ve Avrupa Birliği'ne alınmak istemediğini kaydetti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun da "Büyük İsrail" gibi bir düşüncesinin olmadığını ve "İsrail'in her yönden sıkıştırılmış durumda" olduğunu öne süren Barrack, "Büyük İsrail" felsefesinin ticaret ve refahla gerçekleşebileceği iddiasında bulundu.

Trump ile Başkan Erdoğan'ın Beyaz Saray'daki ikili görüşmesine ilişkin de Barrack şunları söyledi:

Başkan Trump ve Başkan Erdoğan, Beyaz Saray'da ikili bir görüşme yaptılar. Bu, harika bir şeydi, 6 önemli konu vardı. Bu 6 konu 10 yıldır gündemdeydi ve bunların çoğunu çözdüler, buna S400'ün iki şartı da dahil. İşlerlik, ki bu sorunu çözdüler ve mülkiyet ki bu biraz daha zor. Bunların hepsi müzakere aşamasında, benim inancım bu konuların önümüzdeki 4 ila 6 ay içinde çözüleceği ve ilişkilerin bir sonraki aşamasına geçileceği yönünde. Bu ilişkiler sağlam ve iyi. Herkes yükümlülüklerini yerine getiriyor.