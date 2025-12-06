PODCAST CANLI YAYIN

Tel Aviv ve Atina’ya soğuk duş! Barrack’ın F-35 açıklamasından sonra başlığı Yunan attı

ABD’nin Türkiye Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack’ın Türkiye’nin yakında F-35 savaş alabileceğini söylemesinin ardından İsrail ve Yunanistan basınında endişe patlak verdi. İsrail gazetesi Barrack’ın Trump ve Başkan Erdoğan’ın yakınlığına ilişkin sözlerine dikkat çekerken Yunan gazetesi ise “Atina’ya soğuk duş” başlığını kullandı.

ABD'nin Türkiye Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ın Türkiye'nin yakında F-35 savaş alımı için 4 ila 6 ayı işaret etmesinin ardından İsrail'de ve Yunanistan'da panik had safhaya ulaştı.

BARRACK F-35 İÇİN TARİH VERDİ

Barrack, Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen bir konferansta Türkiye'nin F-35 alımı ile ilgili "Bu meselenin önümüzdeki dört ila altı ay içinde çözüleceğini düşünüyorum." şeklinde konuşmuştu.

İSRAİL VE YUNANİSTAN'DA PANİK

İsrail gazetesi Mako ve Yunan gazetesi Europost, Barrack'ın F-35 açıklamasını manşete taşıdı.

TEL AVİV BAŞKAN ERDOĞAN-TRUMP İLİŞKİSİNDEN ENDİŞELİ

Mako, "Yaklaşık altı ay önce, Barak bu dramatik adımın gerçekleşebileceğini duyurmuştu. Bölgenin en önemli isimlerinden biri haline gelen büyükelçi, o dönemde Trump ile Erdoğan arasındaki ilişkilerin mükemmel durumda olduğunu açıklamıştı." İfadelerini kullanırken Tel Aviv'in Başkan Erdoğan ile Trump arasındaki ilişkiye dair endişesini de açıkça gözler önüne serdi.

YUNAN GAZETESİ "ATİNA'YA SOĞUK DUŞ" DEDİ

Europost ise "Atina'ya soğuk duş: Ankara'daki ABD Büyükelçisi, '4-6 ay içinde Türk F-35'leri onaylanacak' dedi" başlığını kullandı ve Yunanistan'daki paniği açıkça yazdı.

BARRACK: "TÜRKİYE AB'DEN SONRA EN BÜYÜK MÜTTEFİKİMİZ"

Barrack, yaptığı açıklamada "Türkiye'nin AB'den sonra en büyük NATO müttefikimiz olduğunu her zaman söyleriz ki, öyle." ifadesini kullanarak bu duruma rağmen Ankara'nın Avrupa tarafından "pek saygı görmediğini" ve Avrupa Birliği'ne alınmak istemediğini kaydetti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun da "Büyük İsrail" gibi bir düşüncesinin olmadığını ve "İsrail'in her yönden sıkıştırılmış durumda" olduğunu öne süren Barrack, "Büyük İsrail" felsefesinin ticaret ve refahla gerçekleşebileceği iddiasında bulundu.

Trump ile Başkan Erdoğan'ın Beyaz Saray'daki ikili görüşmesine ilişkin de Barrack şunları söyledi:

Başkan Trump ve Başkan Erdoğan, Beyaz Saray'da ikili bir görüşme yaptılar. Bu, harika bir şeydi, 6 önemli konu vardı. Bu 6 konu 10 yıldır gündemdeydi ve bunların çoğunu çözdüler, buna S400'ün iki şartı da dahil. İşlerlik, ki bu sorunu çözdüler ve mülkiyet ki bu biraz daha zor. Bunların hepsi müzakere aşamasında, benim inancım bu konuların önümüzdeki 4 ila 6 ay içinde çözüleceği ve ilişkilerin bir sonraki aşamasına geçileceği yönünde. Bu ilişkiler sağlam ve iyi. Herkes yükümlülüklerini yerine getiriyor.

Tel Aviv ve Atina'ya soğuk duş! Barrack'ın F-35 açıklamasından sonra başlığı Yunan attı
