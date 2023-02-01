FETÖ'nün en karanlık adamı Harun Tokak İsveç’te görüntülendi! Kırmızı listede aranan terörist fare gibi saklanıyor

FETÖ firarileri Cevheri Güven, Abdullah Bozkurt, Bülent Keneş, Murat Çetiner, Levent Kenez, Mustafa Kemal Şirin, Mehmet Karabörk, Ercan Karakoyun ve Celal Fındık gibi üst düzey örgüt yöneticilerini Avrupa'da birer birer görüntülendi.

Bu kez örgütün "Karanlık Kurulu" olarak da bilinen sözde "Başyüceler Şûrası Lordu", "İstişare Heyeti üyesi", "İsrail İmamı" Harun Tokak bulundu.

FETÖ'ye ait kapatılan Türkiye Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı'nda uzun yıllar başkanlık yaptıktan sonra İsrail'in işgal altında tuttuğu Kudüs'te kapatılan Kimse Yok mu Derneği Orta Doğu Koordinatörü adı altında İsrail İmamı olarak yıllarca görev yapan Tokak ilk kez İsveç'te görüntülendi.

Sabah gazetesinin haberine göre; Tokak'ın FETÖ'nün 17-25 Aralık emniyet ve yargı darbesi girişmelerinden önce gittiği Kudüs'ten bir daha Türkiye'ye dönmediği tespit edildi. Hakkında yakalama ve gözaltı kararı verildiğini öğrenen Tokak, 10 Ekim 2015'te Kudüs'ten Danimarka'ya geçti.

SON DURAK İSVEÇ

Burada çiğköfteci dükkânı açan Tokak'ın son durağı ise İsveç oldu. Tokak'ı bir yandan NATO'ya üye olmak isterken, öte yandan terör ve provokasyonlara göz yuman İsveç'in güneyindeki liman kenti Malmö'de görüntülendi.

İçişleri Bakanlığı'nın Terörden Arananlar Listesi'nde 10 milyon liralık ödülle kırmızı kategoride yer alan Tokak saklandığı ininde bulundu.

KAÇMAK İÇİN MALMÖ'YE TAŞINDI

Adalet Bakanlığı'nca hakkında Interpol'den kırmızı bülten çıkarılma talebi bulunan Tokak'ın iade listesine girdikten sonra Stockholm'den Malmö'ye gizlice taşındığını öğrenildi. Tokak, özel olarak iadesi istenen ancak İsveç'in vermeyi reddettiği FETÖ üye ve yöneticileri arasında.

Tokak'ın Malmö'ye taşınmasının nedenini ise olası bir iade durumunda rahatça firar etmek olduğu değerlendiriliyor.

10 MİLYON TL'LİK EV

Tokak'ın yaşadığı bölgede ev fiyatları ise 10 milyon TL'den başlıyor. Örgütün içinde ideoloji üreticisi konumundaki yöneticilere verilen molla pozisyonunda yer alan Tokak aynı zamanda, "Dış Ülkeler Koordinatörü" sıfatına da sahip. Tokak Antalya, Akdeniz Bölge, Van ve Ankara imamlığı yaptı.

ÖRGÜTÜN TÜM GİZLİ ÇALIŞMALARINI BİLİYOR

2000'lerde örgüte ait Diyalog Avrasya Derneği Başkanlığı'nı da yürüten Tokak, örgütün ihanet projesi olan sözde "dinlerarası diyalog" faaliyeti kapsamında farklı dinlerden temsilcilerle de görüşen isimler arasındaydı.

Tokak, örgüt içindeki bütün gizli çalışmaları bilen bir isim. Örgütün üst yönetim üyelerinden olan kişiler ile elebaşı Gülen'den talimat alan seçkin kişiler arasında bulunuyor.

POTANSİYEL ELEBAŞI

Elebaşı Fetullah Gülen'in ölümünden sonra yerine geçebilecek olası kişiler arasında bulunan Tokak, örgütün gelenekçi kanadını temsil ediyor. 1955 Uşak doğumlu. 1973'te Balıkesir'in Edremit ilçesinde vaizlik yapan elebaşı Gülen'le tanıştı. İzmir Yüksek İslam Enstitüsü'nden 1979'da mezun oldu. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni olarak Antalya'da göreve başladı.

NUH METE YÜKSEL'E KUMPAS

2002'de elebaşı Gülen'e terör örgütü kurmaktan dava açan dönemin DGM Başsavcısı Nuh Mete Yüksel'e yönelik gizli kasetin o dönem Hürriyet gazetesine servis edildiği "tanık" ifadelerinde yer almıştı. Bu servisi ise Harun Tokak'ın yaptığı iddia edilmişti.

Yüksel, 21 Ekim 2002'de Ankara DGM'de görülen duruşmada esas hakkındaki mütalaasını hazırlamak üzere dava dosyasının kendisine tevdi edilmesini istemişti. Bir gün sonra kaset haberi Hürriyet gazetesinde sürmanşetten yayımlanmıştı.

HSYK, aynı gün Yüksel'i görevden almış, dört yıl sonra da Gülen'e açılan dava düşürülmüştü.

SADECE ALIŞVERİŞ İÇİN EVDEN ÇIKIYOR

Harun Tokak Malmö'de Limhamn Bölgesi Betonggatan Caddesi 17 Numaralı apartmanın 1103 No'lu dairesinde oturuyor. 10 Mart 2022'de bu adrese eşiyle birlikte gizlice taşınan Tokak, haftada bir evinden alışveriş yapmak için kontrollü olarak dışarı çıkıyor. Tokak'ın dış dünyayla adeta iletişimini kestiği görülüyor.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen FETÖ çatı davasının firari sanığı olan Tokak hakkında "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan aranma kararı ve mal varlığına el konma kararı da verildi.

AVRUPA'YA KARARGAH KURDULAR

FETÖ karanlık operasyonlarına merkez olarak başta Almanya ve İsveç olmak üzere Avrupa ülkelerini seçti. Örgütün yöneticileri Avrupa'da kirli ilişkilerini rahatça sürdürüyor.

27 OCAK 2023: FETÖ'NÜN DİN BOZGUNCUSU ALMANYA'DA GÖRÜNTÜLENDİ: TERÖRİSTİN HEDEFİNDE DİYANET VAR

18 OCAK 2022: İHANET ŞEBEKESİNİN AVRUPA'DAKİ BEYNİ: ERCAN KARAKOYUNLU

18 KASIM 2022: FETÖ'NÜN KARANLIK ADAMI MUSTAFA KEMAL ŞİRİN STOCKHOLM'DE GÖRÜNTÜLENDİ



22 EYLÜL 2022: FETÖ'NÜN PROPAGANDA İMAMI CEVHERİ GÜVEN'İ ALMANYA'DA İNİNDE BULUNDU



10 EKİM 2022: KARLOV SUİKASTININ PLANLAYICISI OLAN FETÖ'CÜ ABDULLAH BOZKURT'U İSVEÇ'TE KILIK DEĞİŞTİRMİŞ HALDE SOBELENDİ



19 EKİM 2022: FETÖ'NÜN MEDYA TETİKÇİSİ BÜLENT KENEŞ'İ İSVEÇ'TEKİ VİLLASININ ÖNÜNDE GÖRÜNTÜLENDİ



25 EKİM 2022: FETÖ'NÜN TELEKULAK BEYNİ MURAT ÇETİNER'İ İSVEÇ'TE DOĞA YÜRÜYÜŞÜ YAPARKEN FOTOĞRAFLANDI

FETÖ'CÜ METİN ÇETİNER İSVEÇ'TE GÖRÜNTÜLENDİ | VİDEO İZLE

2 KASIM 2022: İHANETİN SÖZCÜSÜ LEVENT KENEZ'İ İSVEÇ'TEKİ İNİNDE KARA KARA DÜŞÜNÜRKEN BULDUK

ALMANYA'NIN ARDINDAN EN BÜYÜK FETÖ MERKEZİ: İSVEÇ

Başkan Erdoğan'ın adını açık açık verdiği FETÖ'cü Bülent Keneş'in yanı sıra İsveç'te birçok FETÖ ve PKK üyesi hain bulunuyor.

BÜLENT KENEŞ: Bu isimlerin başında Erdoğan'ın adını verdiği Bülent Keneş geliyor. FETÖ'nün yayın organı Today's Zaman'ın genel yayın yönetmeni olarak görev yapan FETÖ'cü firari Keneş, 15 Temmuz hain darbe girişiminden yaklaşık 1 hafta önce attığı tweette darbe olacağını açık açık ifade ederek, "İyi bir çıkış yok artık! Kötü, daha kötü, en kötü çıkış var! Kötü olan darbe diyeyim gerisini siz tahmin edin" ifadelerini kullanmıştı.

Keneş geçtiğimiz günlerde saklandığı Stockholm'de de görüntülenmişti. Elinde bir poşetle alışveriş merkezinden dışarı çıkan ve arabasına binen Keneş'in etrafa endişe dolu gözlerle baktığı görüldü. Tedirgin bir ruh hali içinde olduğu gözlenen Keneş, özel alışverişin ardından aracına binerek ikamet ettiği villaya gittiği belirlenirken, evine yakın bir konumda bulunan alışveriş merkezine sıklıkla gittiği tespit edildi.

VİLLAYI 2 YIL ÖNCE SATIN ALDI

Keneş'in Türkiye'den firar ettikten sonra Stockholm Skarholmen Bölgesi Fjardholmsgrand Caddesi'nde oturduğu evden Temmuz 2020'de Stockholm Österaker Bölgesi Akersberga Mahallesi Vikingavegen Sokak 54 Numara'daki villaya taşındığı belirlendi. Keneş'in satın aldığı villanın bugünkü emlak piyasa değeri, yaklaşık 10 milyon lira civarında. Keneş'in firari olarak yaşarken bu lüks villayı nasıl satın aldığı ise merak konusu.

MOLLA' ÖZTÜRK'LE İRTİBATLI

Keneş'in, TSK'da Kara Kuvvetleri ve Jandarma Genel Komutanlığı eski imamı olan ve "Molla" olarak bilinen Hamdullah Bayram Öztürk ile çok sayıda irtibatı bulunuyor. FETÖ elebaşı Gülen'in talimatıyla örgüt mensuplarının 31 Aralık 2013 ile 24 Aralık 2014 tarihleri arasında örgütün finans kuruluşu olan Bank Asya'ya para yatırdığı süreçte, Keneş'in hesabında 13.862 TL'lik artış olduğu da belirlendi. Keneş, 4 Temmuz 2019'da ise Twitter üzerinden FETÖ ile ilgisinin kalmadığını iddia eden bir bildiri yayınlamıştı.

MUSTAFA KEMAL ŞİRİN: İsveç'te saklanan hainlerden bir diğeri de Mustafa Kemal Şirin. FETÖ'nün Rusya'daki okullarının kapatıldığı dönemde örgütün Rusya imamı olarak görev yapan FETÖ'cü firari, halen örgütün aktif İsveç ülke sorumluluğunu yürütüyor. Mustafa Kemal Şirin, dönemin Rusya Federasyonu Başkan Vekili olarak görev yapan Vladimir Putin tarafından imzalanan bir kararla 2003 yılında 'ulusal güvenliğe tehdit' gerekçesiyle Rusya'dan kovulmuştu. Batılı istihbarat örgütleriyle derin iltisakı nedeniyle 2003 yılında Rusya Federasyonu'na girişi tamamen yasaklanan ve aynı zamanda Rusya'da faaliyet yürüten Tolerans Vakfı Başkanı olan Mustafa Kemal Şirin, Rusya'ya yönelik istihbarat ve casusluk faaliyetlerini, Pensilvanya da gerçekleştirilen şura kararıyla 'İskandinavya İmamı' olarak İsveç'e yerleşti.

ÖRGÜTÜN İSVEÇ'TEKİ KİLİT İSMİ

İsveç'i FETÖ'nün merkez üssü yapmak için faaliyetlere girişen Şirin, SweTurk federasyon kurucu başkanlığı ve Nordic Business AB yönetim kurulu başkanlığını da bir dönem yürüten, terör örgütünün İsveç'teki tüm faaliyetlerinden sorumlu olan Şirin'in 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında firari fetullahçıları ülke çapında koruma ve kollama görevini de üstlendi. Mustafa Kemal Şirin, Türkiye Cumhuriyeti'nin resmi olarak İsveç makamlarından istediği 11 azılı Fetullahçının iadesini engellemeye yönelik İsveç resmi makamlarıyla temasları yürüten isim.

Şirin, İsveç'in önemli üst düzey siyasetçilerine yönelik tüm lobi faaliyetlerini PKK terör örgütünün sorumlularıyla birlikte gizlice yürütüyor. Fetullahçı Terör Örgütü'nün İsveç örgütlenmesinin temelini 2011 yılında atarak FETÖ'nün İskandinavya ülkeleri arasında merkez üslerinden biri haline getiren Mustafa Kemal Şirin, gizli faaliyetlerini 5 Temmuz 2012 tarihinde Stockholm ALVSJÖ Bölgesi Stora Mans Vag 11 B adresinde SWETURK adlı paravan derneği kurdu. Şirin, İsveç ülkesinde terör örgütünün tüm paravan operasyonlarını sözde kar amacı gütmeyen bu sivil toplum kuruluşu üzerinden yürüttü.

TANINMAMAK İÇİN ŞAPKA TAKIYOR

FETÖ'nün karanlık imamı Şirin, Stockholm Skarholmen Bölgesi'nde görüntülendi. Skarholmen Stangholmsbacken Sokağı 50 nolu apartmanda 18 Mayıs 2019 tarihinden itibaren bu adreste saklanıyor. Açık kaynaklarda fotoğrafına rastlanılamayan ve Türkiye'de yürütülen FETÖ soruşturmaları çerçevesinde hakkında "Silahlı Terör Örgütü Yöneticiliği"nden yakalama kararı bulunan firari imamın fotoğraf karelerine yansıyan görüntüsünde Şirin'in korku içinde tanınmamak için sürekli beyzbol şapkalı dolaşması ise dikkat çekti.

MURAT ÇETİNER: 17-25 Aralık ve Selam Tevhid kumpaslarındaki illegal teknik dinleme evraklarının altında imzası bulunan eski emniyet müdürü Murat Çetiner de yine İsveç Stockholm'de saklanıyor. Çetiner, Akersberga Bölgesi Tallsattravagen 199 numaralı adreste bulunan, 13 Aralık 2017'de 559140-0519 kuruluş numarasıyla kurulan Jaisy Health AB adlı tıp teknolojileri geliştiren şirketin ortaklarından biri. Şirketin diğer ortakları ise Fetullahçı yapılanmaya yakın CEO olarak görev yapan Hüseyin Aytuğ ve Hasan Basri Çelebi.

Fetullahçı firari teknik istihbaratçı Emniyet Müdürü Murat Çetiner, saklandığı ikametgâhından hafta sonu eşiyle birlikte gezmeye çıktıktan sonra, evlerinin yakın bölgesindeki gezi alanında görüntülendi. Eşiyle önce alışveriş merkezine doğru giderken ani bir kararla U dönüşü yaparak bir doğa parkına yönelen Çetiner, göl kenarında eşiyle dolaştığı sırada yağmurun bastırmasıyla koşar adımlarla aracına bindi. Fotoğraflarının çekildiğini fark etmeyen Çetiner çifti daha sonra bir alışveriş merkezine gitti. Alışverişin ardından evlerinin yolunu tuttu.

ÖRGÜTE 'YÜREKTEN BAĞLI' KODUYLA KAYITLI

Murat Çetiner, 17-25 yargı ve emniyet kumpasları çerçevesinde gözaltına alınmış, 15 Temmuz darbe girişiminden iki gün sonra da İsveç'e firar etmişti. Garson adlı mahrem imamdan ele geçirilen flaş bellekte A5 olarak (örgüte yürekten bağlı) kodlanan Çetiner, darbe girişiminden 13 gün önce FETÖ yayın organı Nokta dergisinin patlayan bomba kapağını sosyal medyadan paylaşarak darbe olacağını belirtmişti.

LEVENT KENEZ: FETÖ'nün kara propaganda faaliyetlerinin sözcüsü Levent Kenez de İsveç'te saklanan isimlerden biri. Türkiye'ye iade edilmekten korkan Kenez, genellikle geceleri dışarı çıkıyor.

Kenez, 4 yıl önce kurulan Türkiye aleyhine yaklaşık 12 bin haberle kara propaganda faaliyetlerini tam gaz sürdüren İsveç merkezli Nordic Araştırma ve İzleme Ağı 'Nordic Monitor' adlı İngilizce ve Türkçe yayın yapan merkezin 3 kurucusu arasında bulunuyor. Stockholm Runbyvagen 34 Uplands Vasby adresinde 29 Aralık 2018 tarihinde 802520-8896 kuruluş numarasıyla sözde kar amacı gütmeyen dernek statüsündeki kara propaganda merkezinin resmi kurucuları arasında Abdullah Bozkurt, Murat Çetiner ve Levent Kenez yer alıyor.

54 NUMARA KENEZ!

FETÖ firari imamı Abdullah Bozkurt ile Levent Kenez'in Türkiye'yi karalama faaliyetleri 5 Mart 2019'da Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde de ortaya çıkmıştı.

Türkiye'nin tüm girişimlerine rağmen FETÖ'nün medya ayağında yer alan BM Cenevre Ofisi'nde terör örgütü propagandası yapılmasına izin verilmişti. Abdullah Bozkurt'un talimatıyla kurulan sitede kara propagandasını sürdüren Kenez'i İsveç'in başkenti Stockholm Sollentune Bölgesi Bagarbyvagen sokağı 54 numarada görüntülendi.

GECELERİ DIŞARI ÇIKIYOR

Adalet Bakanlığı tarafından iadesi istenenler arasında bulunan firari Levent Kenez'in korku dolu yaşamını da gözlemlendi. Türkiye'ye iade edilmekten çok korkan Kenez, İsveç medyası üzerinden İsveç devletine tehdit dilini kullanarak, "Bizi iade ederseniz tüm sonuçlarına katlanırsınız" şeklinde sert mesajlar veriyor. Gündüzleri çok nadir market alışverişi için evinden dışarı çıkan Kenez'in ağırlıklı olarak geceleri sigara içmek için sokağa çıkıyor.

ABDULLAH BOZKURT: Karlov suikastının planlayıcısı Abdullah Bozkurt da, İsveç'in başkenti Stockholm'de saklanan firari hainlerden biri. Bozkurt'un tanınmamak için giyim tarzını değiştirdiği ve top sakal bıraktığı görüldü.

FETÖ'nün kapatılan yayın organı Today's Zaman'ın Ankara Temsilcisi olduğu dönemde Karlov suikastının tetikçisi Altıntaş ile irtibatı ortaya çıkan Bozkurt, Avrupa'nın göbeği İsveç'in başkenti Stockholm'de ortadan kaybolarak adeta sırlara karışmıştı. Bozkurt, Rus İstihbaratı'nın takibinden kaçmak için 25 Eylül 2020'de evinin önünde üç kişi tarafından itilerek yere düşürüldüğü iddia ederek adres, araç ve iletişim bilgilerini resmi olarak İsveç'in tüm kayıt sisteminden sildirmişti.

TOP SAKAL BIRAKMIŞ

Uzun süren saha araştırması sonucunda, İsveç merkezli İngilizce yayın yapan 'Nordic Research and Monitoring Network'un kurucusu olan Bozkurt'un kentin Salem bölgesinde yaşadığını tespit edildi.

Bozkurt'un Mosshagestigen Sokağı'nda bulunan 7 numaralı binada 2020'den beri oturduğunu belirlendi. Rusya Federasyonu Dış İstihbarat Servisi SVR'nin kendisini kaçırmasından korkan Bozkurt, evinden nadiren ve kısa süreliğine çıkıyor.

Neredeyse ayda bir kez dışarıya çıkan Bozkurt alışveriş merkezinden çıktığı sırada görüntülendi. Bozkurt, oturduğu adrese yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki Salem Center adlı alışveriş merkezinden çıktıktan sonra Salem Center Otobüs durağında bir süre otobüs bekledi.

6 YILDIR FİRARDA

Bylock kullanıcısı olan Bozkurt, 26 Temmuz 2016'da İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan yurt dışına kaçtı. Eşi ve çocukları da 15 gün sonra firari Bozkurt'un peşinden gitti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcısı Gökhan Boydak'ın yürüttüğü 2017/98464 sayılı FETÖ soruşturmasından şüpheli olan Bozkurt hakkında, o dönem İstanbul 2. Sulh Ceza hakimi Nusret Alper Pazarcıkcı tarafından verilen yakalama kararı bulunuyor.

İŞTE İSVEÇ'TE SAKLANAN VE İADESİ İSTENEN DİĞER TERÖRİSTLER

HARUN TOKAK: FETÖ'nün en kritik isimlerinden biri olarak biliniyor. "Karanlık Kurul" üyelerinden Başyüceler ya da İstişare Heyeti denilen bu kurul üyelerinden... Örgütün sözde İsrail İmamı olan Tokak'ın 1973'te FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile tanıştı ve 10 milyon lira ödülle kırmızı kategoride aranıyor.

YILMAZ AYTEN: FETÖ'nün eğitim yapılanmasında görev alan Yılmaz Ayten, örgütün şemsiye kuruluşu Afgan-Türk Çağ Eğitim Kurumları'nda görev yapıyordu. 2017'de Kabil'de yapılan operasyon sonrası İsveç'e iltica talebi kabul edilen Ayten, apar topar bu ülkeye kaçtı.

PKK ÜYESİ TERÖRİSTLER





Mehmet Sıraç Bilgin





Aziz Turan (Abdülkadir Aygan)

Listenin en karanlık isimlerinden biri olan Aziz Turan, bir dönem JİTEM içerisinde de bulundu. Birçok faili meçhul cinayetle ilgili de bilgisi olan Turan, uzun yıllardır İsveç'te yaşıyor.

Turan'ın PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın akrabası olduğu da bilinmektedir.





Ragıp Zarakolu

Daha önce PKK/KCK davasından cezaevinde yatan Ragıp Zarakolu, 2010'lu yıllarda İsveç'e kaçtı. Zarakolu, 2008'de kapatılan Demokratik Toplum Partisi (DTP) tarfından düzenlenen bir toplantıya katılmış ve ardından hakkında "terör örgütünü meşrulaştırmak ve ayrıca PKK ile doğrudan bağlantılı olmak" suçuyla dava açılmıştı.





Halef Tak

Terörist eylemlere karışan ve Türkiye tarafından Interpol'e bildirilen Halef Tak, örgüt faaliyetlerine İsveç'te de devam ediyor. Daha önce bir süre Bulgaristan'da tutuklanan ve Türkiye'ye iadesi gündeme gelen Tak, daha sonra yeniden İsveç'e dönmüştü.





Aysen Alhan