İhanet şebekesinin Avrupa'daki beyni görüntülendi: FETÖ'ün en kirli isimlerinden Ercan Karakoyunlu'nun lüks yaşamı

FETÖ'nün sözde Almanya Temsilcisi ve FETÖ'ye müzahir Diyalog ve Eğitim Vakfı Başkanı olan Ercan Karakoyun saklandığı ininde bulundu.
İçişleri Bakanlığı'nın en çok aranan teröristler listesinde Gri Kategori'de bulunan Karakoyun, 15 Temmuz sonrası Pensilvanya'ya kaçan Abdullah Aymaz'ın yerine örgüt içerisinde Avrupa Sorumlusu pozisyonuna getirildi.
FETÖ'nün darbe girişimi 15 Temmuz'dan sonra yaklaşık 5 bin firari Fetullahçıya Almanya'da oturum ve siyasi mülteci hakkının verilmesini bizzat sağlayan isim olarak biliniyor.
1.5 MİLYON EUROLUK LÜKS VİLLADA OTURUYOR
Örgütün Avrupa'da ki tüm siyasi, finans ve eğitim işlerini yürüten Karakoyun, yaklaşık 5 bin firari Fetullahçıya Almanya'da oturum ve siyasi mülteci hakkının verilmesini bizzat sağlayan isim olarak örgütte önemli bir rol oynuyor.
Almanya'da yaşayan Karakoyun, yaklaşık 1 dönüm arsa üzerine kurulu 1.5 milyon Euroluk değerdeki ultra lüks villasında yaşamını sürdüren Karakoyun'un 3 ayrı lüks marka aracı bulunuyor.
Araçlardan biri 2 milyon TL değerinde 2022 model Aralık çıkışlı yüzde yüz elektrikli lüks marka bir araç olması dikkat çekiyor.
ANAOKULU SAHİBİ
Sabah gazetesinin haberine göre; örgütün Avrupa sorumlusu Ercan Karakoyun'un resmi kayıtlara göre merkezi Promenade 18 D-14624 Dallgow Döberitz adresinde bulunan BİDef eğitim kurumunun da resmi sahibi.
Karakoyun 'un Prenzlauer Promenade 47 Berlin adresinde şubesi bulunan Kita Peace Kids (barış çocukları yuvası) adlı anaokullarının da sahibi. Zaman zaman bu anaokullarını denetime çıkan Karakoyun, tüm Berlin'de çoklu şubeleşme yolunda hızla ilerliyor.
EN ÇOK ARANANLAR LİSTESİNDE GRİ KATEGORİDE
İçişleri Bakanlığı'nın en çok arananlar listesinde Gri kategoride bulunan Karakoyun, Almanya merkezli tüm finans ağlarının organizasyonunu Almanya mahrem hizmetler sorumlusu ile birlikte yürütüyor.
Karakoyun'un Ocak 2017'de Herder Verlag tarafından yayımlanan "Gülen Hareketi- O ne istiyor! (Die Gülen Bewegung-Was sıe ıst, was sıe wıll) isimli kitabın da yazarı.
Bu kitap üzerinden örgütün sözde ılımlı İslam propagandası ile Alman kamuoyunu yanıltmayı amaçlamıştı. FETÖ'nün üst düzey firari elemanlarının Almanya'daki entegrasyonu için çabalayan Karakoyun, "Almanlaşmaktan" söz ederek FETÖ'cülerin Alman resmi makamlarında çokça yer almasını amaçlıyor.