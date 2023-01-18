İhanet şebekesinin Avrupa'daki beyni görüntülendi: FETÖ'ün en kirli isimlerinden Ercan Karakoyunlu'nun lüks yaşamı

Karakoyun 'un Prenzlauer Promenade 47 Berlin adresinde şubesi bulunan Kita Peace Kids (barış çocukları yuvası) adlı anaokullarının da sahibi. Zaman zaman bu anaokullarını denetime çıkan Karakoyun, tüm Berlin'de çoklu şubeleşme yolunda hızla ilerliyor.

EN ÇOK ARANANLAR LİSTESİNDE GRİ KATEGORİDE

İçişleri Bakanlığı'nın en çok arananlar listesinde Gri kategoride bulunan Karakoyun, Almanya merkezli tüm finans ağlarının organizasyonunu Almanya mahrem hizmetler sorumlusu ile birlikte yürütüyor.

Karakoyun'un Ocak 2017'de Herder Verlag tarafından yayımlanan "Gülen Hareketi- O ne istiyor! (Die Gülen Bewegung-Was sıe ıst, was sıe wıll) isimli kitabın da yazarı.

Bu kitap üzerinden örgütün sözde ılımlı İslam propagandası ile Alman kamuoyunu yanıltmayı amaçlamıştı. FETÖ'nün üst düzey firari elemanlarının Almanya'daki entegrasyonu için çabalayan Karakoyun, "Almanlaşmaktan" söz ederek FETÖ'cülerin Alman resmi makamlarında çokça yer almasını amaçlıyor.