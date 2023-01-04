Almanya terör örgütü üyelerinin yuvası oldu! Ülke kaçak FETÖ'cü, PKK ve PYD'lilerle doldu
Türkiye tarafından güncellenen "Terörden Arananlar Listesi"nde yer alan teröristlerin çoğunun yeni adresi Almanya çıktı. FETÖ, PKK ve PYD'li teröristlere adeta kalkan olan Almanya, ülkeyi bu isimlerle doldurdu. İşte Almanya'nın teröre verdiği desteğin açık kanıtı...
Kırmızı kategoriden sonra en çok gri kategoride yer alan isimler Almanya'da ikamet ediyor. İkameti açıkça belli olanların başında, MİT TIR'ları davasında hapis cezasına çarptırılan Can Dündar bulunuyor. Dündar gibi Berlin'de yaşayanların sayısı bir hayli fazla. FETÖ'cülerin bir diğer üs olarak seçtikleri nokta ise ülkenin Hessen Eyaleti.
ABDULLAH AYMAZ
FETÖ'nün "üç büyük abisinden birisi" olan Abdullah Aymaz, Türkiye'den kaçtıktan sonra Almanya imamı oldu. Fetullah'ın imamlarından olan Aymaz döneminde Almanya'daki FETÖ yapılanması çok büyüdü. Zaman Gazetesi eski Avrupa Koordinatörü de olan Aymaz son olarak, FETÖ'nün en kritik isimlerinden biri olan ve örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in yerine geçecek kişi diye lanse edilen Mehmet Ali Şengül'ün Hanau kentindeki cenazesinde ortaya çıktı.
ADİL ÖKSÜZ
FETÖ'nün darbeci sözde "Hava Kuvvetleri İmamı" Adil Öksüz de Almanya'da bulunuyor. FETÖ'nün en kilit isimlerinden biri olan Öksüz'ün, darbe girişiminin ardından kaçtığı Almanya'da örgütün Berlin'deki hücre evlerinde kaldığı tespit edilmişti. Öksüz de Alman gizli servisi tarafından korunuyor. Öksüz'ün yanlışlıkla sınırdışı edilmemesi için dosyasına şerh konulduğu belirtiliyor.
GRİ KATEGORİDE ARANANLAR... ÖDÜL 500 BİN TL
ZEKERİYA ÖZ
FETÖ'nün savcısı Zekeriya Öz, Almanya'ya firar eden onlarca FETÖ'cü hainden sadece biri. Zekeriya'nın Alman istihbaratı BND'ye, Türkiye'nin polis ve yargı sistemleri UYAP ve e-Devlet'in bilgilerini teslim ettiği biliniyor. Vatansız kalan Öz'ün hainliğine karşılık BND'nin koruması altına girdiği, ailesini buraya getirdiği, kızını da burada evlendirdiği biliniyor.
CAN DÜNDAR
Almanya'ya kaçmadan önce, FETÖ hainlerinin servis ettiği devlet sırlarını, yayın yönetmenliğini yaptığı gazetede yayınladı. 'Casusluk' ve 'terör örgütüne (FETÖ) yardım' suçlarından 27 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Berlin'de FETÖ'nün koruması altında Türkiye'ye ihanet etme karşılığı, ödül üzerine ödül alıyor. Almanların kurduğu kanallarında Türkiye düşmanlığı yapıyor.