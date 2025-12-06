Fatih Tekke'nin Göztepe planı hazır! Yıldız futbolcu geri dönüyor

İKİ TAKIM ARASINDAKİ REKABETTE TRABZONSPOR ÜSTÜN Trabzonspor ile Göztepe arasında ligde oynanan 30 maçta bordo-mavililer 13 galibiyet elde etti. Göztepe 6 kez kazanırken 11 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor bu maçlarda 44 gol atarken, kalesinde 25 gol gördü.

GÖZTEPE LİGİN EN AZ GOL YİYEN TAKIMI Süper Lig'de bu sezon 14 maçta 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 yenilgi alan Göztepe, topladığı 26 puanla 4. sırada yer alıyor. İzmir ekibi, sadece 7 gol yiyerek ligin en az gol gören takımı konumunda bulunuyor.

İÇ SAHADA NAMAĞLUP Bu sezon evinde oynadığı 6 maçta 3 galibiyet ve 3 beraberlik alan sarı-kırmızılılar, iç sahadaki namağlup serisini sürdürmeyi hedefliyor. Göztepe'de sakatlığı bulunan Ürdünlü forvet İbrahim Sabra'nın Trabzonspor karşısında forma giymesi beklenmiyor.

ZİRVE TAKİBİNİ SÜRDÜRMEK İSTİYOR Ligde 31 puanla 3. sırada yer alan Trabzonspor, zorlu Göztepe deplasmanında kazanarak zirve yarışından kopmak istemiyor. Son iki haftada RAMS Başakşehir'i 4-3, TÜMOSAN Konyaspor'u ise 3-1 mağlup eden bordo-mavililer, seriyi üç maça çıkarma hedefiyle sahaya çıkacak.