Fatih Tekke'nin Göztepe planı hazır! Yıldız futbolcu geri dönüyor
Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Trabzonspor, 15. haftada Göztepe ile karşılaşacak. Zorlu mücadele öncesinde bordo mavililerin yıldızı ilk 11'e dönüyor. İşte detaylar ve Fırtına'nın muhtemel 11'i...
Trabzonspor ile Göztepe, Süper Lig'in 16. haftasında İzmir'de kozlarını paylaşacak. Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak ve karşılaşmayı Atilla Karaoğlan yönetecek.
ZİRVE TAKİBİNİ SÜRDÜRMEK İSTİYOR
Ligde 31 puanla 3. sırada yer alan Trabzonspor, zorlu Göztepe deplasmanında kazanarak zirve yarışından kopmak istemiyor. Son iki haftada RAMS Başakşehir'i 4-3, TÜMOSAN Konyaspor'u ise 3-1 mağlup eden bordo-mavililer, seriyi üç maça çıkarma hedefiyle sahaya çıkacak.
TRABZONSPOR'DA EKSİKLER VE MUHTEMEL KADRO DURUMU
Karadeniz ekibinde kart cezalısı Oulai forma giyemeyecek. Sakatlıkları süren Nwakaeme, ameliyat edilen Visca ve tedavisi devam eden Savic kadroda yer almayacak.
İKİ TAKIM ARASINDAKİ REKABETTE TRABZONSPOR ÜSTÜN
Trabzonspor ile Göztepe arasında ligde oynanan 30 maçta bordo-mavililer 13 galibiyet elde etti. Göztepe 6 kez kazanırken 11 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor bu maçlarda 44 gol atarken, kalesinde 25 gol gördü.
GÖZTEPE LİGİN EN AZ GOL YİYEN TAKIMI
Süper Lig'de bu sezon 14 maçta 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 yenilgi alan Göztepe, topladığı 26 puanla 4. sırada yer alıyor. İzmir ekibi, sadece 7 gol yiyerek ligin en az gol gören takımı konumunda bulunuyor.
İÇ SAHADA NAMAĞLUP
Bu sezon evinde oynadığı 6 maçta 3 galibiyet ve 3 beraberlik alan sarı-kırmızılılar, iç sahadaki namağlup serisini sürdürmeyi hedefliyor. Göztepe'de sakatlığı bulunan Ürdünlü forvet İbrahim Sabra'nın Trabzonspor karşısında forma giymesi beklenmiyor.
İZMİR DEPLASMANINDAKİ KARNESİ ZAYIF
Trabzonspor, İzmir deplasmanlarında istediği sonuçları almakta zorlanıyor. Bordo-mavililer, Göztepe'ye karşı dış sahada oynadığı 15 maçta 5 galibiyet, 7 beraberlik ve 3 yenilgi elde etti. Bu karşılaşmalarda Trabzonspor 19 gol atarken, kalesinde 15 gol gördü.
GEÇEN SEZON GÖZTEPE'Yİ YENEMEDİ
İki takım geçen sezon oynanan lig maçlarında üstünlük sağlayamadı. Trabzonspor, 10 kişi kalan rakibi karşısında İzmir'de 2-1 mağlup olurken, sahasında oynadığı mücadele 1-1 sona erdi.
MUHTEMEL 11
Onana, Mustafa, Pina, Okay, Batagov, Folcarelli, Bouchouari, Olaigbe, Zubkov, Muci, Onuachu