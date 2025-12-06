Adliye soyguncusu Erdal Timurtaş neden İngiltere'ye kaçtı? Çaldığı altınların görüntüsü ortaya çıktı... Soygun tarihinin sırrı
Büyükçekmece Adliyesi’nde katib Erdal Timurtaş’ın adli emanet kasasındaki altın ve gümüşü çalıp ailesiyle İngiltere’ye kaçtığı tespit edildi. Çift için uluslararası yakalama süreci başlatıldı. Ailenin Erdal Timurtaş'ın eşinin İngiltere'deki ikiz kardeşine gittiği iddia ediliyor. Timurtaş'ın soygun gününü seçme nedeni ortaya çıktı. Adliye soyguncusunun çaldığı altınların fotoğrafları ortaya çıktı.
Büyükçekmece Adliyesi'nde görevli zabıt katibi Erdal Timurtaş'ın, adli emanet kasasında bulunan 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüşü çalarak eşi Esma Timurtaş ve iki çocuğuyla birlikte İngiltere'ye kaçtığı ortaya çıktı. Ailenin Erdal Timurtaş'ın eşi Esma'nın ikizinin yanına gittiği iddia edildi. Soruşturma sürerken, çift hakkında uluslararası seviyede Kırmızı Bülten çıkarılması talep edildi.
SOYGUNUN FOTOROMANI
Soruşturma kapsamında elde edilen görüntülere göre Erdal Timurtaş, altın ve gümüşleri siyah çöp poşetine doldurarak dosya taşınan arabaya koydu.
Tüm kasayı boşaltıp evrak taşıyormuş gibi siyah çöp poşetlerini dosya taşınan arabayla adliyeden dışarı çıkardı.
İstanbul Polisi, katibin adliye yakınındaki bir fakültenin arkasına park ettiği kiralık bir araca altın ve gümüşleri yükleyerek kaçtığını tespit etti. Olay sonrası kiralık araç şirketi ile aracı o tarihlerde kullanan kişiler mercek altına alındı.
WHATSAPP MESAJI ELE VERDİ
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan adli emanet sorumlusu Kemal Demir, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. İfadesinde suçlamaları reddeden Demir, kasanın yalnızca emanet geldiğinde veya üç aylık denetimlerde açıldığını söyledi. Demir, Erdal Timurtaş'ın WhatsApp üzerinden kendisine "Ben evi, eşyaları sattım" mesajı gönderdiğini ve bunun üzerine Demir, savcı Yavuz Engin'e "Evi satmış" olduğunu söyledi.