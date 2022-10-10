Karlov suikastının planlayıcısı FETÖ'cü Abdullah Bozkurt İsveç'te görüntülendi: Tanınmamak için kılık değiştirdi!

Yurt dışına kaçan FETÖ'nün firari isimlerinin izi sürülmeye devam ediyor. Geçen ay, örgütün amaçları doğrultusunda sosyal medya üzerinden Türkiye'ye yönelik kara propaganda faaiyetleri yürüten FETÖ firarisi Cevheri Güven'in Almanya'da saklandığı adreste bulunarak görüntülenmesinin ardından bu kez çok kritik bir ismin izine ulaşıldı.
O isim, 19 Aralık 2016'da FETÖ'cü polis Mevlüt Mert Altıntaş tarafından öldürülen Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'a yönelik suikastın planlayıcısı olan FETÖ imamlarından Abdullah Bozkurt... FETÖ'nün kapatılan yayın organı Today's Zaman'ın Ankara Temsilcisi olduğu dönemde Karlov suikastının tetikçisi Altıntaş ile irtibatı ortaya çıkan Bozkurt, Avrupa'nın göbeği İsveç'in başkenti Stockholm'de ortadan kaybolarak adeta sırlara karışmıştı. Bozkurt, Rus İstihbaratı'nın takibinden kaçmak için 25 Eylül 2020'de evinin önünde üç kişi tarafından itilerek yere düşürüldüğü iddia ederek adres, araç ve iletişim bilgilerini resmi olarak İsveç'in tüm kayıt sisteminden sildirmişti.
TOP SAKAL BIRAKMIŞ
Uzun süren saha araştırması sonucunda, İsveç merkezli İngilizce yayın yapan 'Nordic Research and Monitoring Network'un kurucusu olan Bozkurt'un kentin Salem bölgesinde yaşadığını tespit edildi. Bunun üzerine bölgeye giden gazeteci ekibi, Bozkurt'un Mosshagestigen Sokağı'nda bulunan 7 numaralı binada 2020'den beri oturduğunu belirledi. Rusya Federasyonu Dış İstihbarat Servisi SVR'nin kendisini kaçırmasından korkan Bozkurt, evinden nadiren ve kısa süreliğine çıkıyor. Sabah'ta yer alan habere göre, neredeyse ayda bir kez dışarıya çıkan Bozkurt alışveriş merkezinden çıktığı sırada görüntülendi. Bozkurt, oturduğu adrese yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki Salem Center adlı alışveriş merkezinden çıktıktan sonra Salem Center Otobüs durağında bir süre otobüs bekledi. Bu sırada objektiflere yakalanan Bozkurt'un eski haline göre tanınmayacak bir şekilde giyindiği görüldü.